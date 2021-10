Đối tượng vào nhà đâm cặp vợ chồng gục tại chỗ. Khi nghe tiếng truy hô, người dân xung quanh đã bao vây nghi phạm.

XEM CLIP:

Công an huyện Hóc Môn đang tạm giữ nghi can Quách Hào Quang (SN 1981) để củng cố hồ sơ, chuyển giao cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn với nhau từ trước, gần 21h tối 9/10 Quang cầm theo hung khí đến một ngôi nhà ở xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn). Tại đây, Quang đã tấn công, đâm vợ chồng chủ nhà gục tại chỗ.

Hình ảnh tên cướp bị bắt, được camera ghi lại

Khi nghe tiếng truy hô, những hàng xóm xung quanh đã chạy sang. Phát hiện vụ việc kinh hoàng, những thanh niên đã bao vây nghi can gây án.

Cuộc vây bắt của những thanh niên hàng xóm và kẻ gây án dùng dằng trong vài chục phút. Khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tước đoạt được hung khí và bắt giữ được Quang.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Bước đầu xác định, nguyên nhân vụ án mạng là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Phước An