Sở GTVT Hà Nội quyết định sửa chữa toàn bộ hầm Kim Liên sau 12 năm đưa vào khai thác.

Từ 22h ngày 3/8, nhà thầu bắt đầu rào chắn hầm Kim Liên chiều từ Đại Cồ Việt đi Xã Đàn để bắt đầu thi công sửa chữa.

Chiều từ Đại Cồ Việt đi Xã Đàn được rào chắn, nhà thầu bố trí người phân luồng từ xa.

Hạng mục được sửa chữa lần này là 50 khe co giãn bị hư hỏng và xử lý chống thấm. Theo đơn vị thi công, các khe co giãn bị thấm nước là do hầm Kim Liên nằm trên khu vực nền đất ẩm, chịu ảnh hưởng lớn của mạch nước ngầm từ 2 hồ nước gần đó là hồ Bảy Mẫu và hồ Ba Mẫu.

Công nhân sửa chữa các khe co giãn bị hư hỏng và xử lý chống thấm.

Sau khi khoan các điểm tiếp xúc giữa các đốt thành hầm, nhiều điểm phát hiện tia nước ngấm vào.

Nhiều điểm tình trạng ngấm nặng đã xuất hiện, dòng nước chảy tràn xuống lòng hầm.

Ngoài sửa khe co giãn, xử lý chống thấm lần sửa chữa này hầm Kim Liên sẽ được bổ sung hệ thống hố ga thoát nước mới. Hệ thống hố ga mới sẽ khắc phục tình trạng nước mưa dồn xuống hầm và bị ứ đọng, gây hư hỏng kết cấu mặt đường.

Lớp bê tông nhựa mặt đường tại hầm bị xuống cấp, hư hỏng do bị ảnh hưởng của nước mặt thẩm thấu qua khe nứt. Nhà thầu sẽ cào bóc toàn bộ mặt đường để thảm lại.

Trong thời gian tới, công nhân sẽ thi công 24/24 giờ để đảm bảo tiến độ.

Dự kiến, giai đoạn một của dự án kéo dài 10 ngày, từ 4-14/8. Trong thời gian này, các phương tiện bị cấm lưu thông hướng Đại Cồ Việt - Xã Đàn. Hướng ngược lại, các xe đi qua hầm bình thường. Cơ quan chức năng sẽ phân luồng phương tiện đi bên trên hầm trong thời gian thi công.

Giai đoạn 2 từ ngày 15/8 đến 5/9, cơ quan chức năng cấm các phương tiện lưu thông theo hướng Xã Đàn - Đại Cồ Việt.

Theo đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội, những ngày tới nhà thầu sẽ thi công 24/24h để đẩy nhanh tiến độ dự án, tận dụng thời gian lượng xe cộ giảm do dịch bệnh, hạn chế thấp nhất việc ùn tắc. Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 5/9.

Để thực hiện phương án phân luồng tổ chức giao thông trong thời gian thi công sửa chữa hầm Kim Liên, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan, lắp đặt đầy đủ các hệ thống biển báo cảnh báo, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa để hướng dẫn cho phương tiện tại khu vực nút giao Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, Phạm Ngọc Thạch - Đào Duy Anh, Hoàng Tích Trí - Đào Duy Anh, Xã Đàn - Đại cồ Việt - Giải Phóng. Lắp đặt biển cấm ô tô trên đường Hoàng Tích Trí đoạn từ Đào Duy Anh đi Xã Đàn để hạn chế xung đột gây ùn tắc giao thông. Bố trí lực lượng tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông khu vực lối xuống hầm, các nút giao Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, Phạm Ngọc Thạch - Đào Duy Anh, Hoàng Tích Trí - Đào Duy Anh, Xã Đàn - Đại cồ Việt - Giải Phóng.

Đình Hiếu – Sơn Tùng