Sáng 20/1, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ triển khai và ra quân thực hiện phương án bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Tới dự buổi lễ có Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng ban lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh dự lễ xuất quân bảo vệ đại hội Đảng của Công an TP Hà Nội sáng 20/1

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Bùi Văn Nam nêu rõ: nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đang đặt ra rất khẩn trương, cấp bách và quan trọng. Công an TP Hà Nội phải tiếp tục quán triệt tới toàn thể lãnh đạo, CBCS tập trung cao độ, dành toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Cần làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; quản lý chặt chẽ các đối tượng thuộc diện quản lý, không để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự ảnh hưởng đến quá trình tổ chức đại hội..

Sau hội nghị các lực lượng Công an TP Hà Nội đã tiến hành ra quân, diễu hành bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị Công an TP Hà Nội triển khai và ra quân bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng

Đoàn mô tô đội tuần tra, dẫn đoàn phòng CSGT Hà Nội



Đoàn ô tô phòng CSGT Hà Nội

Cảnh sát cơ động trên xe mô tô phân khối lớn



Xe chỉ huy chiến đấu

Xe chỉ huy chiến đấu của cảnh sát cơ động

Xe thông tin

Xe chống đạn RAM 2000 MKIII do Israel sản xuất, dùng cho các lực lượng an ninh, cảnh sát chống bạo loạn, khủng bố



Xe có khả năng lội nước sâu đến 1m



Công an Hà Nội phân công nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị trực thuộc, tổ chức trực chiến 100% quân số trong thời gian diễn ra đại hội

Phạm Hải