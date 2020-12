Công an Thủ Đức, TP.HCM xác định thanh niên đánh cô gái trên đường, sau này làm rõ là vợ không hôn thú. Trong cơn bực tức, đối tượng về nhà cầm mã tấu tự chế để dọa chém những người can ngăn.

Nguồn thông tin cho hay, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Linh Chiểu vừa mời làm việc đối với Ngô Lê Hoàng Lâm (SN 1996, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức).

Lâm chính là đối tượng đã đánh bạn gái dã man và dọa chém những người vào can ngăn, trong những đoạn clip phát tán gây xôn xao mạng xã hội. Hiện Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Lâm về các hành vi “cố ý gây thương tích” và “huỷ hoại tài sản”.

Cô gái xuất hiện trong clip bị Lâm đánh dã man là vợ không hôn thú của Lâm. Hai người đã có con chung với nhau.

Hành vi Lâm đánh vợ và doạ chém những người can ngăn bị camera an ninh ghi nhận chi tiết. Ảnh: Cắt từ clip

Qua điều tra xác định, tối 12/12 vợ chồng Lâm đi đám cưới một người quen. Dọc đường về, Lâm rủ vợ tiếp tục đi chơi nhưng người phụ nữ không đồng ý, yêu cầu về nhà chăm con.

Đến đường Tô Vĩnh Diện, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, hai vợ chồng cãi nhau và người vợ xuống xe đi bộ trên vỉa hè. Lâm điều khiển xe đi ngược chiều trên vỉa hè để thuyết phục.

Khi vợ giận dỗi, Lâm nổi nóng dùng tay tát nhiều cái vào mặt và lôi kéo vợ lên xe nhưng không được. Một số nhân viên của quán APA trên đường Tô Vĩnh Diện đang dọn dẹp quán, chứng kiến từ đầu nên chạy ra can ngăn. Nhiều hàng xóm, người buôn bán gần đó cũng có lời nói trách móc Lâm.

Lâm lôi kéo, kẹo cổ vợ. Các nhân viên quán APA giằng co và vợ Lâm thoát được nấp sau lưng một nhân viên.

Công an đang củng cố để xử lý Lâm về hai hành vi. Ảnh: Cắt từ clip

Trong cơn nóng giận, Lâm chửi những người can ngăn. Thậm chí Lâm rồ ga xe máy, lao thẳng vào các nhân viên can ngăn nhưng may mắn không ai bị thương.

Lâm lái xe bỏ đi nhưng ít phút sau quay lại, cầm mã tấu tự chế trên tay đến trước quán APA doạ chém các nhân viên đứng ra can ngăn. Nhân viên quán APA lo sợ nên bấm cửa cuốn xuống.

Lâm cầm mã tấu qua các hàng quán bên cạnh, doạ “xử” hết những người mà Lâm chửi là… nhiều chuyện.

Ngang ngược hơn, Lâm điều khiển xe gắn máy lao thẳng, đâm hư cửa cuốn của quán APA rồi bỏ đi.

Diễn biến hành vi của Lâm đều được camera quán APA và xung quanh ghi nhận lại. Khi clip này phát tán trên mạng khiến nhiều người phẫn nộ, bức xúc, mong muốn pháp luật vào cuộc, xử lý.

Hiện Công an đang tiến hành các thủ tục giám định thương tích đối với vợ Lâm và giá trị hư hại tài sản cửa cuốn của quán APA để củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Lâm.

