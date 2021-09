Cô gái 21 tuổi ở Cần Thơ lên Facebook bịa đặt chuyện hai tháng chưa có hỗ trợ, kèm theo tấm bảng lớn ghi nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín ngành chức năng.

Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an huyện Phong Điền vừa tống đạt quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng với với N.T.N.Q (21 tuổi, ở xã Nhơn Ái) về hành vi “Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”.

Công an huyện Phong Điền tống đạt quyết định xử phạt đối với Q. Ảnh: Công an cung cấp

Công an cho biết, hôm 26/8, Q. đăng trên một nhóm Facebook nội dung hai tháng vẫn chưa có hỗ trợ, kèm theo tấm bảng lớn ghi nội dung làm ảnh hưởng uy tín ngành chức năng.

Theo công an, nội dung đăng tải, bình luận của Q. đã thu hút nhiều người xem và like, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền các cấp, tác động tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Phong Điền.

Tại cơ quan công an, Q. thừa nhận hành vi của mình sai nên đã tự gỡ bỏ nội dung đăng tải và bình luận.

T.Chí