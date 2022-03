Một cô gái ở Đắk Lắk bất ngờ lao ra đường chặn xe ô tô, rồi leo lên thùng xe, gây sự chú ý của người đi đường.

Ngày 13/3, nguồn tin từ Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, sau khi giải cứu thành công một cô gái trèo lên xe bồn xi măng, lực lượng chức năng đã bàn giao về cho gia đình (tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk) để đưa đi chữa trị bệnh.

Trước đó, rạng sáng 12/3, cô gái này đang ngồi trong quán nước đối diện bến xe liên tỉnh Đắk Lắk rồi bất ngờ lao ra chặn xe đầu kéo chở bồn xi măng đang chạy trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột).

Giải cứu thành công cô gái ở Đắk Lắk leo trên thùng xe ô tô lúc rạng sáng

Giải cứu thành công cô gái ở Đắk Lắk leo trên thùng xe ô tô lúc rạng sáng

Lúc này, tài xế đã cố tình điều khiển phương tiện né qua để chạy đi, nhưng cô gái vẫn chạy phía trước đầu xe để chặn, buộc tài xế phải dừng lại.

Chưa dừng lại, cô gái này leo lên nóc xe, ném dép, áo khoác xuống phía dưới. Cô gái này còn cầm trên tay cây kéo nên nhiều người không dám tiếp cận để đưa xuống, đành gọi cảnh sát.

Tiếp nhận thông tin nói trên, 2 chiến sĩ Công an phường Tân An đã đến khuyên giải, nhưng bất thành.

Một lúc sau, 2 chiến sĩ công an cùng người dân đã leo lên nóc xe, khi cô gái vừa quay lưng thì một chiến sĩ công an đã nhanh chóng lao vào khống chế và đưa được cô gái xuống xe an toàn.

Sự việc đã gây sự chú ý của người đi đường.

Máy xúc rơi từ xe tải đè chết người đàn ông dừng xe máy bên đường Chiếc xe tải chở máy xúc di chuyển từ đường nhỏ ra QL48 (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) húc vào cửa hàng đối diện khiến máy xúc rơi xuống, đè chết một người đàn ông.

Đ.Nguyên