Một giáo viên mầm non mất tích mấy ngày qua, gia đình phải cầu cứu cơ quan chức năng ở Nghệ An tìm kiếm.

Theo thông báo từ Ban công an xã Tiến Thuỷ (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), chị Nguyễn Tú Anh (30 tuổi, người địa phương) là giáo viên Trường Mầm non Tiến Thuỷ mất tích bí ẩn mấy ngày qua.

Chị Tú Anh rời khỏi nhà từ 16h, ngày 28/9, đến nay gia đình đã tìm kiếm khắp nơi, liên hệ với người thân, bạn bè, đồng nghiệp nhưng vẫn không có tin tức.

Thông báo từ Ban Công an xã Tiến Thuỷ (huyện Quỳnh Lưu)

Chân dung chị Tú Anh

Đặc điểm, chị Tú Anh cao 1,62m, nặng 47kg, tóc thẳng dài quá vai. Người phụ nữ này đã li hôn chồng cách đây 4 năm và có một con gái 5 tuổi.

Người dân ai có thông tin của về chị Tú Anh vui lòng liên hệ ông Nguyễn Xuân Sáng (bố cô Tú Anh) qua SĐT: 0962419156 hoặc Công an xã Tiến Thuỷ: 0869.542.952.

Quốc Huy