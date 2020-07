Ngày 27/7, Công an TP.HCM đã phát đi thông báo mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự xã hội trên địa bàn để bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM đã mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn từ 20/7 đến ngày 14/9.

Trước nhiều sự kiện quan trọng của thành phố và đất nước trong thời gian tới, PC08 đã chủ động ra quân để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học...

CSGT TP.HCM ra quân xử phạt vi phạm giao thông trên địa bàn

Trong đợt cao điểm, (PC08), Công an TP.HCM tập trung tối đa lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý mạnh các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như: xử phạt nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, xử dụng, vận chuyển chất ma tuý, đỗ dừng sai quy định, đua xe trái phép...

Đối với đường sắt, (PC08), Công an TP.HCM phối hợp với chính quyền, công an quận, huyện và ngành đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý khi phát hiện sai phạm về các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật công trình và thiết bị đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, về chấp hành quy trình tác nghiệp của nhân viên.

Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kịp thời phát hiện, xử lý các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, các vi phạm pháp luật liên quan phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, trong các ngày diễn ra kỳ thi PC08, Công an TP.HCM bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng, tự quản bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phân luồng, phân tuyến, phòng ngừa ùn tắc.

Đối với các trường hợp thí sinh đi thi và nhân thân đưa đón nếu vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ linh hoạt xử lý, tạo điều kiện thuận lợi không để ảnh hưởng đến việc thi cử của thí sinh.

Phong Anh