Nguyên nhân nhiều người chưa nhận được thẻ căn cước Nhiều người phản ánh làm căn cước công dân gắn chíp vài tháng nhưng chưa được trả. Một số trường hợp bị sai thông tin khiến mất thời gian đi chỉnh sửa giữa nơi thường trú và tạm trú. Việc chậm cấp hoặc việc cấp có sai lệch thông tin khiến nhiều người dân thắc mắc về nguyên nhân. Đại diện Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Cục C06, Bộ Công an, cho biết công an các địa phương gần đây phải tập trung chống dịch Covid-19 nên chậm trả căn cước. Ngoài ra, dân cư biến động liên tục, dẫn đến giấy tờ tùy thân mâu thuẫn với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhiều trường hợp làm căn cước một nơi, thường trú một nơi khiến việc phối hợp điều chỉnh thông tin khó khăn. Một nguyên nhân nữa là tình hình dịch bệnh trên toàn cầu khiến thị trường chíp khan hiếm, việc vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất gặp khó khăn. Đến nay, Bộ Công an đã in và trả 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp về các địa phương để chuyển cho người dân. Thời gian tới, Bộ tiếp tục thu nhận và cấp căn cước cho công dân trên 14 tuổi toàn quốc.