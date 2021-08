Thấy con trai bị phạt hành chính 2 triệu đồng vì vi phạm quy định về phòng chồng dịch Covid-19, người cha lên mạng xuyên tạc, xúc phạm lực lượng công an và bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 16/8, Công an huyện An Phú (An Giang) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Q.T.T (46 tuổi, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú) do đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức trên Facebook. Ông T. bị phạt 7,5 triệu đồng.

Ông T. tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, Tỉnh quy định người dân không được phép ra đường từ sau 18h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Tuy nhiên, con trai của ông T. đã vi phạm điều này, ra đường không có lý do chính đáng. Người này bị Công an xã Quốc Thái xử phạt 2 triệu đồng.

Thấy con trai bị phạt hành chính, ông T. đăng trên Facebook đăng tải nội dung xuyên tạc, dùng từ ngữ xúc phạm đến uy tín của lực lượng công an.

Phát hiện vụ việc, Công an huyện An Phú đã mời ông T. lên làm việc. Tại trụ sở Công an, người đàn ông này thừa nhận hành vi vi phạm và gỡ bỏ thông tin đã đăng tải.

Hòa Trang - T.Chí