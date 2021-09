Cha mẹ đã qua đời hơn 1 tháng vì Covid-19, nhưng chị em bé Trần Khoa Đăng Trường (10 tuổi, ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM) vẫn chưa chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này.

Trong căn nhà nhỏ, đồ đạc vứt bừa bộn vì thiếu bàn tay của cha mẹ, Trường chăm chú ngồi học online bên chiếc máy tính cũ kỹ, còn chị gái em là Trần Thị Ngọc Tuyền (18 tuổi) ngồi lặng im ở góc giường.

Ở góc nhà, bàn thờ cha mẹ hai em được lập vội trên chiếc bàn nhỏ. Trên bàn thờ chỉ có hũ cốt của mẹ còn hũ cốt của cha đang được gửi trong chùa.

Chỉ mới đây thôi, gia đình luôn đầy ắp tiếng cười, hai em hạnh phúc trong tình yêu thương của ba mẹ. Vậy mà, chỉ trong vòng 2 ngày, Trường và Tuyền mất đi cả cha lẫn mẹ.

Bé Trường chỉ mong ước có ba mẹ ở bên cạnh như trước đây

Sau vài ngày mệt, sốt, khó thở, ba của Trường là ông D. được người cháu họ đưa tới Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Kết quả xét nghiệm, ông D. dương tính với SARS-CoV-2.

Lúc này, ở nhà cả 3 mẹ con Trường cũng có kết quả dương tính. Sau đó, mấy mẹ con được đưa đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 Hóc Môn.

Khi mới vào, sức khỏe mẹ Trường vẫn bình thường, nhưng sau mấy ngày bỗng chuyển biến xấu, rơi vào hôn mê.

“Con thấy bác sỹ hỏi có biết tình trạng mẹ không và nói mẹ có nguy cơ tử vong. Con sợ lắm. Lúc này mẹ không biết gì nữa, tiểu tiện tại chỗ, may con nhặt được cái chậu của ai bỏ lại nên kê vào để mẹ con đi chứ không mẹ đi ra giường”, Trường nhớ lại.

Tới ngày 4/8, Trường bỗng thấy mẹ nằm im, không cử động lăn lộn như mọi bữa, bé vào đặt tay lên ngực mẹ thì không thấy tim đập, hơi thở cũng không thấy.

“Con sợ lắm, con lấy điện thoại gọi cho bác sỹ, bác ấy vào kiểm tra thì thấy mẹ con qua đời rồi. Bác sỹ thông báo, con khóc quá trời, con thương mẹ lắm”, vẫn chưa hết hoảng loạn, Trường kể về cái chết của mẹ.

Vài ngày sau, hai chị em Trường được xuất viện về nhà nhưng cả hai không biết tình hình cha như thế nào. Cả hai cầu mong cha bình yên trở về. Hai em đã mất mẹ, giờ chỉ còn cha là điểm tựa. Thế nhưng, mong ước đó của các em không bao giờ thành hiện thực, cả hai chị em ngã quỵ khi nghe tin cha cũng qua đời chỉ sau mẹ đúng một ngày.

Căn nhà nhỏ bây giờ chỉ còn hai chị em Trường

“Người ta báo cha chết rồi, con không tin đâu, đến khi nhận giấy báo tử, con mới tin đó là sự thật. Con thương ba mẹ lắm, con cũng sợ nữa, ba mẹ chết rồi chỉ còn có hai chị em con thôi”, Trường bật khóc nói.

Im lặng suốt cuộc trò chuyện, Tuyền để em trai kể về biến cố khủng khiếp của hai chị em. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ là giáo viên về hưu còn cha thì sửa xe ngay trước nhà nên em đã nghỉ học từ cách đây vài năm để đi làm phụ bếp đỡ đần cha mẹ.

Chứng kiến mẹ mất ngay trước mắt mình, Tuyền ghìm nước mắt vào trong, em cố tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em trai.

“Mấy người ở đó cứ nói sao mẹ chết mà không khóc, cứ đứng nhìn trân trân vậy nhưng họ đâu biết trong lòng em đau đớn như thế nào”, Tuyền nói.

Tuyền mong ước dịch bệnh sớm qua đi để em có thể đi làm lo cho em trai. “Em không biết có lo được cho Trường học xong lớp 12 không nữa. Sao tương lai của hai chị em mông lung quá!”, Tuyền lo lắng nói.

Khi được hỏi về ước mơ, mong muốn của mình ở con đường phía trước, cậu bé lên 10 ao ước: “Con chỉ muốn ba mẹ ở bên con, chăm sóc con như trước đấy chứ không muốn gì hết trơn”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:



1. Gửi trực tiếp:



2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.266 (tên nhân vật)



Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET



Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội



- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER



- The currency of bank account: 0011002643148



- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM



- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam



- SWIFT code: BFTVVNV X



- Qua TK ngân hàng Viettinbank:



Chuyển khoản: Báo VietNamnet



Số tài khoản: 114000161718



Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa



- Chuyển tiền từ nước ngoài:



Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch



- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội



- Swift code: ICBVVNVX126



3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:



- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.



- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.

Thanh Phương