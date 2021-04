Khi đi học về, hai người con đi tìm bố mẹ thì kinh hãi phát hiện cả hai người đều đã tử vong.

Ngày 13/4, nguồn tin từ Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đang phong toả hiện trường, điều tra vụ việc hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h trưa nay, tại xã Kỳ Sơn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) hai người con phát hiện mẹ là chị N.T.Đ. tử vong trong vũng máu trong nhà. Tiếp đến, các con tiếp tục phát hiện bố là anh T.D.T. cũng chết dưới giếng của gia đình.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng

Ngay lập tức, các người con hô hoán người dân xung quanh đến ứng cứu. Tuy nhiên, cả hai vợ chồng đã tử vong trước đó.

Nhận tin báo, Công an huyện Tân Kỳ nhanh chóng tới hiện trường.

Theo nguồn tin riêng của PV, anh T. vừa đi nước ngoài về và đang có dấu hiệu tâm lý không ổn định, khi chưa kịp đưa đi kiểm tra thì xảy ra vụ việc.

Hiện, CQĐT Công an huyện Tân Kỳ và Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ việc.

Tú Linh