30 điểm cung ứng hàng hóa phục vụ người dân trên địa bàn Đà Nẵng của Công an TP chính thức hoạt động.

Nhằm giảm tải áp lực cho UBND TP Đà Nẵng trong thời gian thực hiện "ai ở đâu, ở đó", sáng nay (28/8), 30 container lạnh của Công an TP có mặt trên địa bàn các phường để cung ứng thực phẩm cho người dân.

Các điểm này có đầy đủ mặt hàng thiết yếu như thịt lợn, gà, vịt, gạo, nước mắm, dầu ăn và rau củ quả nhằm đáp ứng nhu cầu người dân.

Tất cả các mặt hàng đều được Công an Đà Nẵng hỗ trợ giá gốc, riêng rau xanh miễn phí. Mỗi điểm bán được đặt một container lạnh để giữ được thực phẩm tươi, ngon. Hoạt động này sẽ kéo dài đến hết ngày 5/9.

30 điểm cung ứng hàng hóa phục vụ người dân trên địa bàn Đà Nẵng của Công an TP chính thức hoạt động vào sáng nay

"Tiểu thương" bán hàng bình ổn giá cho người dân chính là các cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng

Tại tổ cung ứng ở chợ Hòa An (quận Cẩm Lệ) đại diện ban điều hành Tổ dân phố đến mua hàng được phát số thứ tự, ngồi giãn cách chờ đến lượt. Các chiến sĩ công an mặc áo quần bảo hộ, lên đơn hàng, ghi biên lai để đóng gói đúng số lượng. Phía bên ngoài một cán bộ công an túc trực hỗ trợ người dân bưng hàng hóa ra xe sau khi mua.

Tại tổ cung ứng ở chợ Hòa An (quận Cẩm Lệ) đại diện ban điều hành Tổ dân phố đến mua hàng được phát số thứ tự, ngồi giãn cách chờ đến lượt để mua

Chiến sĩ công an mặc áo quần bảo hộ, lên đơn hàng, ghi biên lai để đóng gói đúng số lượng

Rau xanh sẽ được phát miễn phí cho đại diện ban điều hành Tổ dân phố để đưa về cho người dân

Hàng hóa tươi, ngon và được bán với giá gốc để phục vụ người dân

Sau mỗi đơn hàng, các bán bộ chiến sĩ nhắc người dân kiểm tra thật kỹ để tránh sai sót trước khi tính tiền

Trung tá Hồ Vi Thùy Trang – Cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng chia sẻ: “Đây là lần đầu chúng tôi thực hiện nhiệm vụ bán hàng bình ổn giá cho người dân. Đêm qua, mọi người làm việc tới 1h30 để nhập hàng vào container và 5h sáng dậy sắp xếp, vệ sinh khu vực cung ứng.

Hôm nay, ngày đầu bán hàng nên có thể không phục vụ một cách kịp thời được. Những ngày sau, chúng tôi sẽ làm tốt nhất để đem đến sự hài lòng cho bà con”.

Mỗi điểm bán được đặt một container lạnh để giữ được thực phẩm tươi, ngon

Phía bên ngoài, cán bộ công an túc trực hỗ trợ người dân bưng hàng hóa sau khi mua

Đại diện ban điều hành Tổ dân phố mua hàng giúp người dân

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi mong muốn góp thêm một phần hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho người dân để bà con yên tâm ở nhà, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, “ai ở đâu, ở đó”.

Theo ông Viên, hàng hóa, lương thực, thực phẩm tại 30 điểm đảm bảo về chất lượng, phi lợi nhuận và được hỗ trợ về giá. Vì thế, giá cả tốt hơn so với mặt bằng chung.

Hồ Giáp