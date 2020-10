Công an tỉnh Đồng Tháp và Sóc Trăng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khoảng 1,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do do mưa lũ.

Ngày 22/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung gần 600 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an Đồng Tháp phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn do mưa lũ gây ra. Ảnh: Thanh Phong

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, những ngày qua, trên địa bàn khu vực miền Trung gồm các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh… tình hình mưa lũ diễn biến rất phức tạp, làm nhiều người chết, bị thương và mất tích.

Bên cạnh đó, hàng trăm ngàn ngôi nhà bị ngập nước, hư hỏng và sập đổ, nhiều khu vực dân cư đang bị chia cắt, cô lập khiến đời sống người dân bị thiệt hại rất nặng nề.

Trước tình hình trên, chiều qua, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an Đồng Tháp đã phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn do mưa lũ gây ra.

Sau khi kêu gọi, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp đã quyên góp ủng hộ với số tiền gần 600 triệu đồng nhằm chia sẻ, giúp đỡ đồng bào miền Trung sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trước đó, Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham dự.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Công an Sóc Trăng

Tại Lễ phát động, Đại tá Phạm Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh dành những tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình cùng chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bị thiên tai lũ lụt, sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần nhằm giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn do mưa bão.

Công an tỉnh Sóc Trăng quyên góp hơn 700 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Công an Sóc Trăng

Sau khi kêu gọi, cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh ủng hộ mỗi người tối thiểu một ngày lương, với số tiền trên 700 triệu đồng để chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Hoài Thanh