Bộ Công an phối hợp cùng Công an nhiều tỉnh, thành giải cứu nạn nhân thành công và bắt giữ nhiều đối tượng.

Nguồn tin cho hay, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa tham gia hỗ trợ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và phối hợp với Công an một số tỉnh thành như: TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai... giải cứu thành công nạn nhân của một vụ bắt cóc, tống tiền 4,5 tỷ đồng.

Hiện vụ việc được chuyển giao cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để mở rộng điều tra, xử lý.

Nạn nhân vụ bắt cóc tống tiền này là ông V (SN 1970), là một nông dân ở huyện Xuyên Mộc.

Theo thông tin ban đầu, trưa 5/12, ông V có tiếp một nhóm khách đi xe ô tô BKS TP.HCM đến vườn dừa của ông tại xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Trong sáng hôm đó, ông V có nói với người nhà là nhóm khách đến tận vườn để đặt mua dừa với số lượng lớn.

Tuy nhiên, nhóm khách đã khống chế, đưa ông V lên ô tô chở đi. Chiều cùng ngày, gia đình nhận thông tin lập tức đến trình báo cơ quan Công an. Bước đầu, người nhà ông V cho biết, nhóm đối tượng bắt cóc ông V yêu cầu 4,5 tỷ đồng.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương vào cuộc. Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tham gia hỗ trợ, phối hợp với Công an một số tỉnh thành liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phối hợp đã xác định được vị trí của nhóm người đang giữ ông V.

Ngày 7/12, Công an đã giải cứu ông V an toàn tại một địa điểm ở Lâm Đồng. Đồng thời, Công an cũng bắt giữ một số đối tượng có liên quan.

Nguồn thông tin xác nhận, Công an đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra. Bước đầu xác định, một người ở TP.HCM thông qua người môi giới để mua đất của gia đình ông V. Người ở TP.HCM đã giao tiền đặt cọc cho người trung gian.

Tuy nhiên, việc giao dịch không thành, xảy ra tranh chấp khi người mua đất không đòi lại được khoản tiền đặt cọc đã gửi cho người trung gian môi giới. Cho rằng ông V chiếm đoạt tiền của mình, người mua đất thuê một nhóm dân xã hội đi ô tô xuống huyện Xuyên Mộc giả là dân buôn mua dừa để khống chế, bắt ông V lên ô tô đưa đi nơi khác, nhằm gây áp lực đòi tiền.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang lấy lời khai của các đối tượng, của ông V và những người có liên quan để làm rõ vụ việc.

