Ngày 13/1, Chỉ huy đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội thông tin vừa bắt giữ 2 tàu hút cát trái phép.

Hồi 0h30 ngày 12/1, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, đã bắt giữ 2 tàu hút cát trái phép trên sông Đà (đoạn qua xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Đáng nói, tàu hút cát do ông Nguyễn Văn Đức (SN 1985, trú tại xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) điều khiển không gắn số đăng ký, số kiểm soát phương tiện.

Tàu còn lại mang số đăng ký VP – 0295H do ông Nguyễn Văn Út (SN 1988, trú tại huyện Nho Quan, Ninh Bình) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, những người trên phương tiện không xuất trình được giấy phép khai thác cát và các giấy tờ liên quan.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1, đã tiến hành lập biên bản vụ việc và thu giữ hơn 100m3 cát trên hai tàu.

Công an Hà Nội bắt giữ 2 tàu hút cát trái phép trên sông Đà

Hiện đội Cảnh sát sát đường thủy số 1 đã thông báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra công an Huyện Ba Vì đến để phối hợp xác minh điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng trên.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội đã thực hiện Kế hoạch 216, 217/KH- PC08- TM về “Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Đình Hiếu