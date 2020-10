Công an Hà Nội phối hợp cùng nhiều đơn vị khác đã bắt tạm giam bà Phạm Thị Đoan Trang tại TP.HCM.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp cùng Công an TP.HCM và một số đơn vị Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với bà Phạm Thị Đoan Trang (SN 1978, trú tại Hà Nội).

Bà Phạm Thị Đoan Trang bị bắt để điều tra, xử lý về hành vi “Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999 và hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.

Viện KSND TP.Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang.

Bà Phạm Thị Đoan Trang

Bà Trang bị bắt tại 1 địa điểm ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3 lúc gần nửa đêm 6/10. Chủ nhà trọ cũng bị mời làm việc.

Thiếu tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an xác nhận thông tin nói trên. Hiện Công an TP.Hà Nội di lý bà Đoan Trang về Hà Nội để mở rộng điều tra, xử lý.

Bà Phạm Thị Đoan Trang, SN 1978, quê TP.Hà Nội. Bà Trang là cựu nhà báo. Nhưng từ giai đoạn 2013 trở đi, bà nghỉ làm báo, trở thành 1 bloger, người viết tự do.

Linh An