Một số người ở Hà Nội đi làm thủ tục căn cước công dân gắn chíp sau nhiều tháng chưa nhận được thẻ thì bất ngờ được công an mời lên trụ sở để khai lại thông tin.

Ngày 20/11, chị H. (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, mới đây nhận được tin nhắn thông báo của cảnh sát khu vực về việc mời công dân đến trụ sở khai lại thông tin để cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp.

Mặc dù khoảng 6 tháng trước, khi đi làm thủ tục, chị H. đã khai báo đầy đủ các thông tin cần thiết và trùng khớp các dữ liệu. Sau khi thắc mắc về việc vì sao phải đi khai báo lại thông tin thì cơ quan chức năng phản hồi rằng dữ liệu về trường hợp chị H. chưa được cập nhật lên hệ thống.

Tương tự, anh D. ở quận Đống Đa làm CCCD gắn chíp đã 8 tháng nhưng vẫn chưa nhận được. Trong khi đó, những người đi làm cùng đợt với anh đều đã nhận được thẻ căn cước từ lâu. Mới đây, cảnh sát khu vực gọi điện thông báo hồ sơ của anh D. bị thiếu ngày, tháng sinh cần khai báo lại.

Cảnh sát Hà Nội làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp. Ảnh: Đoàn Bổng

Chị N.D. (35 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, vừa đến trụ sở công an phường để làm lại thủ tục cấp CCCD gắn chip. Theo chị D, tháng 4 năm nay chị đi làm thủ tục cấp thẻ căn cước theo thông báo của công an quận. Thời điểm đó, công an phường đã hoàn tất việc thu nhận hồ sơ và chị đăng ký nhận CCCD qua bưu điện.

Tuy nhiên đến đầu tháng 11, công an phường thông báo là dữ liệu làm thẻ của chị D. bị trùng vân tay nên phải đến công an phường để lăn vân tay lại.

Trả lời báo chí, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định "không có chuyện thất lạc hay mất dữ liệu" hồ sơ làm CCDC.

Theo ông Ky, những người được công an khu vực đề nghị khai báo lại là do sai tên tuổi, địa chỉ, ngày tháng năm sinh.

"Thậm chí một dấu chấm, dấu phẩy hoặc sai "L" với "N" hệ thống cũng không nhận nên cảnh sát phải mời công dân ra để xác minh lại", ông Ky nêu.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết thêm, hiện nay nhiều người liên tục thay đổi nơi cư trú, tạm trú. sẽ dẫn đến tình trạng dữ liệu không trùng khớp. Ví dụ, thời điểm làm căn cước họ tạm trú ở một nơi, thường trú ở một nơi nhưng khi dữ liệu nhập lên hệ thống thì đã chuyển nơi khác.

Hà An