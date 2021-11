Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát 113 ở Hà Nội bất ngờ kiểm tra, lập biên bản hàng loạt thanh niên không đội mũ bảo hiểm trên đường Nguyễn Khang lúc nửa đêm.

Ngày 24/11 trao đổi với PV, Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, đơn vị vừa phối hợp với cảnh sát 113 công an quận bất ngờ kiểm tra trên đường Nguyễn Khang- Trần Duy Hưng, đã lập biên bản tạm giữ hàng loạt xe máy do thanh niên nam nữ điều khiển vi phạm giao thông lúc nửa đêm.

CSGT xử lý một trường hợp vi phạm luật giao thông

Trước đó, đêm ngày 23/11, tổ công tác liên ngành thuộc Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy tiến hành tuần tra kiểm soát, bất ngờ cắm chốt tại ngã ba đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Khang.

Tại đây, lực lượng công an đã dừng hàng loạt trường hợp thanh niên điều khiển xe máy chở bạn gái phía sau nhưng vi phạm không đội mũ bảo hiểm. Thâm trí có các trường hợp đèo 3-4 người trên xe đều bị tổ công tác dừng xe lập biên bản xử lý theo quy định.

Điển hình, vào khoảng 22h40 phút đêm cùng ngày (23/11), tổ công tác đã tiến hành dừng xe máy BKS 29P1-466.56 do Lương Xuân Dao (SN 1995, ở xã Yên Hoà, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình) điều khiển chở 3 cô gái phía sau đều vi không đội mũ bảo hiểm.

Tại chốt kiểm tra, Lương Xuân Dao không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy tờ liên quan đến phương tiện và Dao trình bày chở các bạn đi sinh nhật về, đồng thời xin được bỏ qua vi phạm.

Ba cô gái ngồi sau là Trần Thảo Như (SN 1999, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), Mai Thị Hồng Hợp (SN 1993, ở tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1999, ở tỉnh Nghệ An) đều bị tổ công tác tiến hành lập biên bản ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Đáng nói, trường hợp Nguyễn Đức Tiến (SN 1993, huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển xe máy Exciter màu xanh đỏ mang BKS 36C1-137.11 chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, khi thấy CSGT tuýt còi, Tiến định cho xe quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp.

Khi về chốt, Tiến thản nhiên nói, vì không có giấy phép lái xe nên đã quay đầu bỏ chạy không được thì chấp nhận xử lý…

Chưa hết, trường hợp Nguyễn Đức Thái (SN 1998, ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) điều khiển xe máy 29T1-521.58 chở 2 người phí sau không đội mũ bảo hiểm, khi thấy cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, Thái cho xe phi vào ngõ trên đường Nguyễn Khanh để bỏ chạy nhưng lại đi vào đúng ngõ cụt.

Tại chốt kiểm tra, Nguyễn Đức Thái thẳng thắn nói, tưởng là chạy vào ngõ sẽ “thoát”, ngờ đầu bị cảnh sát vào tận nơi bắt ra xử lý.

Đại úy Doãn Hữu Văn, cán bộ Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), tổ trưởng tổ công tác liên ngành CSGT, cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy thông tin: Theo kế hoạch của Đội CSGT số 6 phối hợp với cảnh sát 113 sẽ tăng cường kiểm tra xử lý vào ban đêm, tập trung vào đối tượng thanh niên xăm trổ, đi xe máy vi phạm không đội mũ bảo hiểm, xe chở 3 lưu thông trên địa bàn sẽ bị lập biên bản xử lý nghiêm.

“Các trường hợp không có giấy phép lái xe, không đăng ký xe đều bị tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tiến hành ra quyết định tạm giữ xe theo quy định”- Đại uý Doãn Hữu Văn nói.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin: Sau giãn cách xã hội, nổi lên hiện tượng thanh thiếu niên đi xe máy lưu thông trên địa bàn nhất là vào ban đêm vi phạm chở người 2-3 người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Vì vậy đơn vị lên kế hoạch phối hợp với lực lượng cảnh sát 113 quận Cầu Giấy tuần tra kiểm soát, kịp thời bắt giữ xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng tụ tập, đi thành đoàn, phóng nhanh, vượt ẩu trên các tuyến đường thuộc đơn vị quản lý, đảm bảo bình an cho người dân tham gia giao thông trên đường được bình yên, an toàn.

“Hơn nữa, xuất phát từ việc sau khi Phòng CSGT vừa bắt giữ hàng loạt các trường hợp thanh thiếu niên đi xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện đua xe trái phép khu vực phố Cổ địa bàn quận Hoàn Kiếm. Từ đó, Đội CSGT số 6 chủ động lên kế hoạch phối hợp với cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy tăng cường công tác xử lý, đảm bảo việc phòng ngừa ngăn chặn đối với nhóm thanh niên điều khiển xe máy vi phạm giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn”- Thiếu tá Phạm Văn Chiến nhấn mạnh và cho biết thêm.

Từ ngày 24/7 đến 24/11, đơn vị lập biên bản xử lý 5.082 trường hợp phương tiện vi phạm các loại, tạm giữ 739 bộ giấy tờ, tạm giữ 167 phương tiện, trong đó có 598 ô tô và 1.232 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, thu nộp kho bạc nhà nước gần 2 tỷ đồng.

