Công an Hà Tĩnh những ngày này thường xuyên thức xuyên đêm làm việc để cấp căn cước công dân gắn chip, hỗ trợ người dân tối đa với phương châm "hết dân chứ không hết giờ".

Khoảng ba tuần nay, để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cấp CCCD gắn chip theo lộ trình của Bộ Công an đề ra, công an các huyện, thị xã… ở Hà Tĩnh phải thức xuyên đêm để đón tiếp công dân.

22h đêm, tại Công an TP vẫn đông đúc người dân đến làm thủ tục

Trung tá Lê Xuân Quý, Phó đội trưởng đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị triển khai làm thẻ CCCD từ ngày 2/2. Tuy nhiên, 3 tuần gần đây, để đẩy nhanh tiến độ, cán bộ chiến sỹ phải thay nhau luân phiên làm việc đến 2h30 sáng.

Cư dân thành phố Hà Tĩnh thức chờ làm thẻ CCCD

Cơ quan chia làm hai điểm, cố định và lưu động. Trong đó điểm cố định đón tiếp công dân tại Trung tâm hành chính công, điểm lưu động đi các trường làm CCCD cho học sinh và giáo viên. Đặc biệt là học sinh lớp 12 sắp trải qua kỳ thì tốt nghiệp. Ngày nhiều nhất là hoàn thành được 750 hồ sơ.

"Công việc bắt đầu từ 6h30 hằng ngày. Thông báo với bà con làm việc đến 23h. Tuy nhiên, quá thời gian đó có dân đến làm thì công an vẫn làm việc với phương châm "hết dân chứ không hết giờ". Sau khi hết dân, thì cán bộ phải xử lý hồ sơ, đẩy dữ liệu ra cục đến 2h30 sáng mới được nghỉ.

Dù thức xuyên đêm khá mệt và vất vả, nhưng chúng tôi rất vui vì hỗ trợ được bà con làm thẻ CCCD theo quy định. TP có tới 80.000 công dân ở độ 14 tuổi trở lên phải làm thẻ căn cước, dự kiến sẽ triển khai xong trước ngày mà Bộ đề ra”, trung tá Lê Xuân Quý chia sẻ.

Làm việc với phương châm "hết dân chứ không hết giờ"

Một giáo viên dạy học tại trung tâm TP Hà Tĩnh cho biết: “Do công việc giảng dạy bận rộn, nên chúng tôi tranh thủ buổi tối đên điểm trường THPT Phan Đình Phùng để làm thẻ CCCD. Tối nay rất đông giáo viên và học sinh đến làm, công an phải hướng dẫn cụ thể, lấy số thứ tự để tránh tình trạng chen lấn nhau”.

Bí thư Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng thăm hỏi động viên bà con, cán bộ công an thức đêm làm CCCD

Còn tại Công an huyện Lộc Hà, 23h đêm vẫn có nhiều công dân đến làm thẻ CCCD. Thiếu tá Hồ Văn Kiêm, Đội trưởng đội Quản lý Hành chính cho biết, mỗi ngày đơn vị cử 25 cán bộ, chia làm 5 tổ, mỗi tổ 5 người luân phiên nhau làm việc từ 6h đến 2h sáng hôm sau.

23h đêm, tại điểm làm việc của Công an huyện Lộc Hà

“Lượng người đến làm thẻ CCCD quá tải. Mỗi ngày chỉ làm được khoảng 300 người nhưng nhu cầu đang lớn. Có 78.000 công dân cần làm thẻ nhưng đến nay chúng tôi chỉ mới giải quyết được 4.500 người. Có nhiều đêm anh em cán bộ không về nhà, mượn trụ sở xã làm chỗ nghỉ ngơi qua đêm”, thiếu tá Hồ Văn Kiêm nói.

Mỗi công dân được phát số thứ tự

Cũng theo thiếu tá Kiêm, thủ tục làm thẻ CCCD khá đơn giản gồm có 5 bước. Bước 1 tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đối chiếu dữ liệu; bước 2 thu nhận ảnh trực tiếp; bước 3 thu nhận vân tay; bước 4 in phiếu thu nhận thông tin và giấy hẹn, hướng dẫn công dân kiểm tra đối chiếu thông tin; bước 5 là trả kết quả.

Công an huyện Thạch Hà chỉnh sửa áo cho công dân trước khi thu nhận hình ảnh

Thu nhận ảnh trực tiếp

Nhiều người thợ xây do tính chất công việc, dấu vân tay bị mờ, buộc phải chườm lạnh để lấy vân tay

Học sinh đến làm thẻ CCCD

Thu nhận dấu vân tay của công dân

Công dân đối chiếu hồ sơ, ký và chờ trả kết quả

Công an huyện Lộc Hà hướng dẫn bà con làm thủ tục

Bưu điện sẽ hỗ trợ những công dân có nhu cầu trả kết quả về nhà

Lệ phí nộp theo quy định

Thượng tá Trần Thị Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, từ tháng 1/2021, Hà Tĩnh bắt đầu triển khai tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD.

Để hoàn thành thủ tục cấp thẻ CCCD trước kế hoạch do Bộ Công an đề ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã huy động tối đa cán bộ, nhân lực tiếp đón bà con, hướng dẫn người dân làm thủ tục.

“Tính đến ngày 16/3, toàn tỉnh đã hoàn thành gần 60.000 bộ hồ sơ cấp CCCD. Cùng một lúc chúng tôi thực hiện hai dự án lớn của Bộ Công an: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Sản xuất, cấp và quản lý CCCD gắn chip điện tử.

Toàn ngành đã nỗ lực vượt khó, tăng thời gian làm việc từ 8 lên 10 tiếng/ngày và làm thêm vào thứ 7, Chủ nhật. Thậm chí, chúng tôi sẵn sàng làm xuyên đêm để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân làm CCCD gắn chip điện tử”, Thượng tá Trần Thị Ngọc nói.

Thiện Lương