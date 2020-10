Mưa lớn, kết hợp với hồ Kẻ Gỗ xả lũ 1.000m3/giây, khiến nhiều huyện và TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) chìm trong biển nước. Người dân ở khắp nơi gọi điện cầu cứu khi nước dâng cao đột ngột.

Thượng tá Trương Việt Hùng - Phó trưởng Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tối qua (20/10) cho biết: Trong hai ngày qua, lực lượng công an huyện 75 người và 110 công an xã chính quy đều túc trực 100% quân số ở địa bàn 22 xã, thị trấn.

Trước diễn biến mưa lũ tăng nhanh đột ngột, Công an huyện đã huy động 15 thuyền nhỏ của dân và 2 ca nô của huyện để vận chuyển bà con ra khỏi nhà bị ngập.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt – Trưởng Công an huyện Thạch Hà (chỉ tay) chỉ đạo để có phương án tốt nhất cứu người đến nơi an toàn

Đối tượng được ưu tiên giải cứu đầu tiên là người già, trẻ em, người bị bệnh và phụ nữ mang bầu, phụ nữ mới sinh con được đưa đến các điểm tập kết của huyện.

Chỉ tính riêng tuyến đường tránh QL1A qua TP Hà Tĩnh có 4 xã thì có đến 4 điểm lánh nạn. Các xã do mới sáp nhập nên có diện tích rộng, dân số đông. Mỗi điểm tập kết có khoảng 200 người dân nghỉ lại.

“Một số bà con nằm ở sông Ngàn Mỏ, thôn Sơn Trình (xã Tân Lâm Hương) do dòng nước chảy xiết của hồ Kẻ Gỗ xả về nên rất nguy hiểm. Lực lượng Công an khi tiếp cận thì đưa cả người và nhu yếu phẩm vào phục vụ bà con. Trong ngày hôm nay, chúng tôi đã đưa vào vùng này hơn 10 chuyến hàng cứu trợ" - Thượng tá Hùng thông tin.

Các nhu yếu phẩm được chuyển đến bà con vùng ngập lụt chủ yếu là bánh chưng, mì tôm, nước suối và các loại bánh ngọt dễ ăn. Khó khăn nhất là nước đang ngập, do đó nước đóng chai là ưu tiên chia sẻ cho bà con ở những vùng bị cô lập.



Vật lộn với dòng nước chảy xiết

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) kể lại: Khoảng 10h sáng 19/10, có 2 thuyền cứu hộ chạy vào vùng thôn Sơn Trình (xã Tân Lâm Hương), dòng nước chảy xiết không thể lái ca nô.

“Dòng nước đẩy rất mạnh, trôi xuồng quay vòng rất nguy hiểm. Lúc đó, chiến sỹ phải tắt máy, dùng sào để chống đẩy và phải 30 phút sau mới tiếp cận để đưa người ra khỏi vũng lũ đặc biệt nguy hiểm” - Thượng tá Việt kể lại.

Công an Thạch Hà kéo ca nô di chuyển đến nơi có nước ngập sâu để ứng cứu nhu yếu phẩm cho bà con

Ngâm mình dưới nước suốt nhiều ngày qua

Cõng người thoát ra khỏi vùng nguy hiểm khi ca nô đến nơi an toàn

Bế cháu nhỏ lên bờ

Cõng bà già không thể đi lại trong nước lũ

Giải cứu 2 mẹ con sinh mổ mới 10 ngày tuổi

Thượng uý Nguyễn Hoàng Anh - Đội trưởng đội Tổng hợp Công an huyện Thạch Hà kể về tình huống giải cứu 2 mẹ con chị Linh mới sinh mổ 10 ngày tuổi.

Trước khi vào giải cứu, em gái chị Linh nhắn tin và gọi điện đến đường dây nóng Công an huyện: “Chị gái em vừa mới mổ, em bé chưa đầy 2 tuần tuổi, ông bà già yếu. Khẩn thiết mọi người đến cứu gia đình em thoát khỏi chỗ cô lập với. Nhà đã ngập sâu từ sáng nay”.

Hai mẹ con chị Linh và bố mẹ chồng được đưa đến nơi an toàn lúc nước dâng gần đến nóc nhà

Không chần chừ, lãnh đạo Công an huyện tiếp nhận và chỉ đạo các cán bộ chiến sỹ tức tốc tìm đến theo địa chỉ ở thôn Mỹ Triều, xã Tân Lâm Hương.

“Khi anh em đến nơi là gần 13h, nhà ngập gần hết nóc, bé gái mới sinh mổ cùng mẹ nằm gác gần chạm mái nhà. Nước ở dưới mấp mé hai mẹ con chị Linh. Trong khi đó chồng đi làm ăn xa, mẹ chồng đau ốm và bố thì bị tai biến” - Thượng úy Hoàng Anh thuật lại.

Cũng theo anh em cứu nạn, nếu để chậm một chút thì em bé sẽ bị ngập nước và không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với hoàn cảnh đáng thương này.

Vào lúc hơn 19h cùng ngày, trời tối mưa to, trực ban lại nhận được điện thoại giải cứu 2 mẹ con chị Hoàng Yến mới sinh được 28 ngày. Ban chỉ đạo rất lo lắng vì trời tối lại mất điện, mưa to nước liên tục dâng cao, lái xuồng máy rất nguy hiểm.

Hai mẹ con chị Hoàng Yến cũng được cán bộ chiến sỹ Công an huyện nỗ lực đưa ra ngoài trong đêm tối mưa gió

Vậy nhưng, bằng quyết tâm cứu người bằng được trong đêm, 3 cán bộ chiến sỹ đã đưa 2 mẹ con chị Yến và 4 người phụ nữ lớn tuổi ra khỏi vùng nguy hiểm an toàn.

“Chuyến cuối cùng nghĩ là xác định không đi được. Sau đó, tôi ra lệnh là phải có chính quyền xã đi cùng để dẫn đường đón người” - Thượng tá Nguyễn Hoài Việt chia sẻ.

Hình ảnh Công an Hà Tĩnh đưa ca nô cứu hộ vào phát nhu yếu phẩm ở vùng đang bị cô lập:

Việc kéo ca nô di chuyển từ nơi này sang nơi khác cần sự nỗ lực của nhiều người và phương tiện

Chuẩn bị nổ máy

Công an Hà Tĩnh vào đến điểm cô lập sâu trao mì tôm cho người dân

Nhiều người vui vẻ ra nhận quà từ lực lượng Công an huyện Thạch Hà

Bánh chưng, thức uống và mì tôm được cán bộ Công an dặn dò bà con chia nhau để ăn trong những ngày mưa lũ

Anh Lê Văn Chỉnh ở xóm Nhân Hoà (xã Tân Hương Lâm) đang chèo bè ra cho biết, từ hôm qua giờ mới ăn được gói mì tôm

Phát bánh chưng cho người dân ăn tạm để chống chọi với nước lũ ngập

Kéo ca nô lên bờ trở về an toàn sau một ngày cứu trợ giữa trời mưa gió

Quốc Huy