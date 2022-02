Qua camera giám sát, Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Khánh Hòa đón lõng 4 nghi can bỏ chạy sau khi giết người ở TP.HCM.

XEM CLIP:

Chiều 17/2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo của Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) về việc 4 nghi can giết người đang di chuyển trên quốc lộ 1 hướng TP.HCM - Hà Nội.

Hình ảnh thông qua hệ thống camera giám sát (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhóm nghi can tại cơ quan công an

Nhóm này di chuyển bằng ô tô bán tải màu đỏ mang nhãn hiệu Chevrolet Colorado, gắn biển số TP.HCM. Thông qua hệ thống camera giám sát, khoảng 15h30 cùng ngày, CSGT Ninh Hòa đã xác minh được phương tiện và vây bắt nhóm này tại Km 1413 quốc lộ 1.

Nhóm nghi can gồm: Châu Đức Minh Luân (SN 1992, ở quận Bình Tân, TP.HCM), Nguyễn Hoàng Duy Khương (SN 2005), Nguyễn Đình Phong (SN 1996) và Đào Minh Trúc (SN 1991, cùng trú phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Qua đấu tranh, các nghi can khai nhận đã thực hiện hành vi giết người tại TP.HCM. CSGT đã bàn giao 4 người này cho Công an quận Bình Thạnh để điều tra theo thẩm quyền.

Đình Hiếu