Trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh ở Nghệ An, lực lượng Công an Nhân nhân ngày đêm túc trực 24/24 tại hàng chục điểm chốt phong toả phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng hồ điểm 0h ngày 19/8, ở chốt số 10 phòng chống dịch Covid-19 QL46A hướng TP Vinh – TX.Cửa Lò là lúc những chuyến xe chở hàng cuối cùng đi xuyên từ ngày cũ sang ngày mới dừng lại. Tài xế xuất trình giấy tờ theo quy định để được qua chốt.

Tại đây, mỗi ca trực luôn có 8 người, gồm các lực lượng CSGT - TT, Y tế, Quân đội, giáo viên, đoàn thanh niên và dân quân tự vệ.

Đêm vắng, ngồi nghỉ một lúc bên luỹ tre, Thượng uý Bùi Minh Quân – Tổ trưởng tại chốt số 10 cho biết: Trong lần thứ 2 TP Vinh thực hiện cách ly xã hội, người dân ra đường ngày càng ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.

Thượng uý Phạm Minh Hạnh cán bộ phòng CSGT tại chốt số 10 yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ đúng quy định. Tuy nhiên, tài xế không đủ các điều kiện để đi qua chốt nên đành phải quay đầu xe - Ảnh: Quốc Huy

“Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt không phải giải thích nhiều như những ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16. Đêm hôm công việc tuy vất vả nhưng anh em luôn nghĩ vì nhiệm vụ chung nên cố gắng. Mỗi ca trực anh em luôn chia sẻ, động viên nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, anh Quân chia sẻ.

Theo anh Quân, là chiến sĩ Công an Nhân dân ở tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, anh mong muốn, mọi người dân cùng chung tay, đồng lòng và nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân. Mỗi người tự bảo vệ chính mình khoẻ mạnh là đã giúp gia đình và xã hội nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh trong cộng đồng.

“Ngày lễ hay ngày nghỉ thì ai cũng muốn ở bên gia đình, vợ con. Đêm trực ở chốt, hai con tôi, đứa học lớp 1, đứa lớp 4 gọi điện hỏi thăm sức khoẻ. Hỏi bố khi nào về...? Tôi cười động viên các con: "Bố đang đi làm, khi nào hết dịch bố về với con...”, anh Quân tâm sự.

Thượng uý Bùi Minh Quân – Tổ trưởng tại chốt số 10 tranh thủ ngồi nói chuyện với con trai lúc không có phương tiện đi qua - Ảnh: Quốc Huy

Vợ anh Quân là giáo viên dạy ở Trường Tiểu học Lê Mao. Biết chồng chuẩn bị nhận nhiệm vụ trực chốt, ở nhà chị đã xếp quần áo, tư trang để anh lên đường. Chúc mừng chồng nhân Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, vợ anh Quân gọi điện: “Chúc bố luôn khoẻ mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Anh Quân chia sẻ, ngày lễ anh em nhắn tin, chúc cho tất cả mọi người và gia đình luôn khoẻ mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

“Mấy hôm trước, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Công an Nhân dân (19/8/145 – 19/8/2021). Đó là sự động viên kịp thời, nguồn động lực cho tất cả các anh em cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao phó.

Chỉ mong cho TP Vinh, tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh để sớm đưa tất cả mọi người trở lại cuộc sống bình thường”, Thượng uý Bùi Minh Quân bộc bạch.

Hình ảnh xuyên đêm ở chốt phong toả phòng, chống dịch Covid-19 số 10:

Tài xế chở gỗ tràm từ huyện Thanh Chương đi TX.Cửa Lò

Người dân có giấy tờ theo đúng quy định mới được đi qua chốt phong toả phòng, chống dịch Covid-19

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An đi tuần tra ở dọc QL46A khi qua chốt phong toả

Cảnh sát cơ động bồng súng xuyên đêm di chuyển trên nhiều tuyến đường, giữ trật tự bình yên cho nhân dân - Ảnh: Quốc Huy

Shipper giao hàng tại chốt phong toả

Em Nguyễn Văn Thảo hành nghề shipper được cấp thẻ hoạt động trong địa bàn TP Vinh thời gian thực hiện Chỉ thị 16 - Ảnh: Quốc Huy

Người dân khai báo y tế để được đi qua chốt phong toả

Hình ảnh tại chốt trực lúc 0h đêm 19/8

Rạng sáng 19/8, Đại uý Nguyễn Thanh Hải (SN 1984), công tác tại phòng quản lí hành chính Công an tỉnh Nghệ An trực tại chốt số 10 chia sẻ: "Hôm nay là ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân cũng là ngày sinh nhật của em. Vợ gọi điện và nhắn tin bảo cố gắng giữ gìn sức khoẻ..." - Ảnh: Quốc Huy

Lúc hơn 1h sáng, đường phố vắng lặng ở chốt phong toả Covid-19 - Ảnh: Quốc Huy

Dịch lan rộng, Nghệ An sẽ lập thêm 2 bệnh viện dã chiến Dịch bùng phát ở nhiều địa phương, UBND tỉnh Nghệ An khảo sát thành lập thêm 2 bệnh viện dã chiến tại thị xã Cửa Lò.

Quốc Huy