Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Nghệ An quyết định áp dụng thực hiện ‘ai ở đâu ở yên đó’ với TP Vinh trong vòng 7 ngày để truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Sáng 23/8, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã thiết lập 70 tổ chốt mới, cử lực lượng gồm 630 cán bộ, chiến sỹ bao bọc khắp các trục đường chính trong toàn TP Vinh để kiểm soát người ra đường.

Ngoài ra, 43 chốt khác vẫn tiếp tục duy trì, trong đó có 14 chốt kiểm soát ở các trục đường chính cửa ngõ đi vào TP và 25 chốt cơ động của các phường, xã.

Ghi nhận của PV VietNamNet, các trục đường tại TP Vinh vắng người ra đường. Nhiều tuyến phố vắng vẻ, nhà dân, hàng quán cửa đóng then cài.

Ngày 23/8, ở TP Vinh siết chặt ‘ai ở đâu ở yên đó’, nhìn từ flycam đường phố vắng người - Ảnh: Quốc Huy

Trung tá Đặng Minh Chí – Tổ Phó tổ 31 mới thành lập của Công an tỉnh Nghệ An tại vòng xuyến Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết, trong buổi sáng nay người ra đường chủ yếu là cán bộ, công nhân viên chức các sở, ban ngành; lực lượng tuyến đầu là nhân viên y tế của các Trung tâm Y tế, bệnh viện và CDC Nghệ An.

Người dân ra đường chủ yếu là những người có lịch hẹn đi khám chữa bệnh. Xe tải lưu thông chủ yếu vận chuyển hàng hoá thiết yếu. Các tài xế, người đưa hàng đều có kết quả xét nghiệm PCR âm tính đang có hiệu lực.

Tổ chốt số 31 kiểm soát người ra đường sáng nay - Ảnh: Quốc Huy

"Những ngày tới, ngành Y tế sẽ lấy mẫu test nhanh cho người dân trong toàn thành phố. Người dân đều rất hợp tác, chủ động và tuân thủ quy định khi ra đường”, Trung tá Đặng Minh Chí chia sẻ.

Đại uý Nguyễn Quang Vinh tại chốt ngã tư đường 3/2 với Nguyễn Sỹ Sách cho biết, một số người dân ra đường nhưng chưa nắm được chủ trương siết chặt, giấy đi đường đang thực hiện từ mẫu cũ.

Vòng xuyến đối diện Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An thưa thớt người ra đường - Ảnh: Quốc Huy

Khu vực hồ Goong phía trước UBND tỉnh Nghệ An. - Ảnh: Quốc Huy

Đường Võ Nguyên Hiến nối với Phong Đình Cảng vắng lặng

Đại lộ Lênin rất ít xe đi lại trong ngày đầu thực hiện 'ai ở đâu ở yên đó'. Ảnh: Quốc Huy

Toàn cảnh phường Hưng Dũng, TP Vinh. Ảnh: Quốc Huy

Bên phải là đường Nguyễn Phong Sắc và trái là đại lộ Lênin...

... góc nối 2 tuyến đường đi vào vòng xuyến - Ảnh: Quốc Huy

Người đàn ông chở rau cho nhóm công nhân phục vụ 3 tại chỗ, không đội mũ bảo hiểm được lực lượng tổ chốt nhắc nhở

Giấy tờ hành nghề shipper

Đại lộ Lênin vắng vẻ người, chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ mới được ra đường. Ảnh: Quốc Huy

Trung tá Đặng Minh Chí – Tổ phó tổ 31 đang kiểm tra giấy tờ của một shipper. Ảnh: Quốc Huy

Người đi đường làm nhiệm vụ chủ yếu là nhân viên y tế. Ảnh: Quốc Huy

Thông điệp phòng, chống dịch Covid-19

Đại uý Nguyễn Quang Vinh tại chốt kiểm tra ngã tư đường 3/2 và Nguyễn Sỹ Sách. Ảnh: Quốc Huy

Lúc hơn 11h30p, nhiều ô tô của cán bộ công chức trở về nhà

Tuân thủ điều lệnh Công an Nhân dân lúc làm nhiệm vụ dừng xe kiểm tra giấy tờ người dân ra đường - Ảnh: Quốc Huy

Các nhóm người được phép ra đường Nhóm 1: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể các cấp: Được đi từ nhà tới nơi làm việc, các địa điểm được phân công đến làm việc và ngược lại. Thủ trưởng đơn vị cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức đơn vị mình theo mẫu. Có giải pháp để người của mình không sử dụng giấy đi đường làm việc khác (không quá 20% số lượng biên chế). Nhóm 2: Người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết yếu: Được đi từ nhà đến nơi làm việc, các địa điểm được phân công đến làm việc và ngược lại. Khi đi đường phải mang theo: Giấy đi đường do thủ trưởng đơn vị cấp, giấy tờ tùy thân. Đối với vị trí làm việc tiếp xúc với khách hàng (nhân viên thu ngân, nhân viên giao dịch ngân hàng, shipper, người bán hàng...) thì phải kèm theo giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72h kể từ khi xét nghiệm. Nhóm 3: Người dân đi mua sắm hàng hóa thiết yếu: Công dân phường, xã nào thì chỉ được mua hàng tại các cửa hàng siêu thị mini, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm, cửa hàng bán lẻ đóng trên địa bàn phường, xã đó. Đối với các bếp ăn tập thể thì tùy từng trường hợp cụ thể, yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị có văn bản báo cáo UBND phường, xã sở tại để được cấp thẻ đi chợ hàng ngày. Nhóm 4: Người giao nhận hàng (shipper): Tất cả các shipper thuộc các doanh nghiệp dịch vụ vận chuyển hàng hóa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh. Khi lưu thông trên đường phải có các loại giấy tờ sau: Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR trong thời hạn 72 giờ kể từ ngày có kết quả xét nghiệm, thẻ hành nghề có xác nhận của chủ doanh nghiệp và sổ nhật trình giao nhận hàng hóa. Thời gian hoạt động từ 7h đến 18h hàng ngày.

