Phòng trà ở TP Vinh (Nghệ An) có 2 mặt tiền, hệ thống dây điện được lắp đặt chằng chịt, không lối thoát hiểm khi xảy ra vụ cháy khiến 6 người tử vong.

Chiều 16/6, trao đổi với VietNamNet, Đại tá Cao Minh Huyền – Phó GĐ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vụ cháy phòng trà Fill tại toà nhà 3 tầng, 146 Đinh Công Tráng, TP Vinh đang được Cục PCCC (Bộ Công an) và Viện Khoa học Hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hoả hoạn xảy ra khoảng 0h15 phút ngày 15/6, khiến 6 người đang ở trong toà nhà 3 tầng bị tử vong.

Hệ thống dây điện, biển bảng được lắp đặt chằng chịt bên ngoài phòng trà Fill

Màn đèn led làm sân khấu của phòng trà được lắp đặt nhiều dây điện chằng chịt và dễ cháy

Riêng tầng 2 đã được anh H. sửa sang và treo biển cho thuê. Tầng 3, có một căn phòng cho hai mẹ con chị Nguyễn Thị Lan P. (SN 1977), trú tại TP Vinh thuê lại.

Hệ thống toà nhà được xây dựng bao bọc bằng lớp kính dày, một phần của tầng 3 thi công còn dang dở.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã huy động 7 xe chuyên dụng cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ đến khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do gió thổi mạnh, trong phòng trà có nhiều vật dụng dễ cháy, lửa bốc cao nên việc chữa cháy gặp khó khăn.

Khi ngọn lửa được khống chế, cơ quan điều tra nhận định các nạn nhân tử vong do ngạt khí độc, trong đó gia đình anh H. phát hiện nằm ở tầng 1. Hai mẹ con chị P. tử vong khi trốn vào trong phòng tắm.

"Từ hiện trường tầng 1 không bị xáo trộn, nạn nhân đang nằm ngủ và hít phải khói độc rồi dần ngất lịm đẫn đến tử vong. Tuy nhiên, đây mới chỉ nhận định ban đầu, phải chờ kết luận chính thức từ các đơn vị đang thực hiện" - Đại tá Huyền cho biết.

Công tác điều tra vụ cháy phòng trà Fill vẫn đang được Công an Nghệ An phối hợp với Bộ Công an làm rõ

Cháy trơ còn mỗi khung sắt

Đại tá Cao Minh Huyền chia sẻ thêm: “Nhìn hiện trường cho thấy toà nhà 3 tầng, có 2 mặt tiền không có lối thoát hiểm. Việc xây dựng tự phát, lắp đặt các hệ thống điện đấu nối, trang trí toà nhà quá tải và không đảm bảo quy chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy”.

Ngoài ra, khi xảy ra cháy nổ, hệ thống điện không hoạt động nên cửa cuốn ở gara ô tô không thể mở để khống chế ngọn lửa.

“Đây là vụ việc gây hậu quả lớn. Qua sự việc đau lòng này, người dân, cơ quan, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức, kiến thức cảnh giác về công tác PCCC. Do đó, khi xảy ra cháy nổ thường hoảng loạn và không làm chủ được tình huống để thoát hiểm.

Cần chủ động trang bị các dụng cụ để phá cửa thoát hiểm từ bên trong khi có các tình huống cháy nổ xảy ra ” - Đại tá Huyền chia sẻ.

