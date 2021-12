Lãnh đạo CDC Nghệ An xác nhận cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu giữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến 4 gói thầu mua sinh phẩm, vật tư của Công ty CP Công nghệ Việt Á để nghiên cứu.

Hôm nay 21/12, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An) cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế và An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) đã đến cơ quan yêu cầu thu giữ toàn bộ hồ sơ 4 gói thầu mua sinh phẩm, vật tư của Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) để nghiên cứu.

“Chúng tôi đã cung cấp tất cả hồ sơ 4 gói thầu cho phòng An ninh Kinh tế và Cảnh sát Kinh tế. Còn tất cả hồ sơ thủ tục mua sắm đều đúng theo quy định”, ông Định nói.

Trước thông tin về việc chi tiền ngoài hợp đồng cho các trung tâm CDC và cơ sở y tế tùy thuộc vào đơn hàng, PV đặt vấn đề với Giám đốc CDC Nghệ An về khoản "hoa hồng" từ Công ty Việt Á, ông Nguyễn Văn Định nói: “Từ thông tin báo chí thì tôi khẳng định chưa bao giờ nhận khoản tiền nào từ Việt Á cả. Phía CDC đang rà soát lại nội bộ xem có chỗ nào có vấn đề không để điều tra”.

Ông Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An

Ông Định cho biết, cũng như nhiều địa phương trong cả nước, Nghệ An có mua vật tư, sinh phẩm của Công ty CP Công nghệ Việt Á. Tính từ đầu đợt dịch Covid-19 đến nay, CDC Nghệ An đã mua sinh phẩm, vật tư, hóa chất hết 60 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch. Riêng các vật tư, sinh phẩm của Công ty Công nghệ Việt Á được đặt mua là 28 tỷ đồng, số tiền còn lại là các đơn vị khác.

CDC Nghệ An mua sinh phẩm, vật tư của Công ty CP Công nghệ Việt Á theo 4 gói thầu, trong đó 2 gói được đấu thầu rộng rãi, 2 gói chỉ định thầu trị giá hơn 18,5 tỷ đồng. Gói chỉ định thầu đầu tiên là ngày 15/7, khi diễn biến dịch ở Nghệ An đang hết sức phức tạp, phải khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng. Gói chỉ định thầu còn lại là vào ngày 31/10, với tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng.

“Bình quân chúng tôi mua của Công ty Việt Á là 367.500 đồng/bộ test PCR. Ở thời điểm mua cao nhất là 470.000 đồng/bộ. Tất cả các vật tư mua vào để phục vụ cho toàn tỉnh Nghệ An”, ông Định nói và khẳng định, quá trình mua sắm vật tư, sinh phẩm của Công ty CP Công nghệ Việt Á đều thực hiện đúng quy trình, trình tự, thủ tục.

CDC Nghệ An thông tin với báo chí, quá trình mua sắm thiết bị không có chuyên tư túi cá nhân với Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức chuyên án điều tra những hành vi vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (gọi tắt là kit xét nghiệm Covid) tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã thực hiện khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, TT-Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An) và triệu tập, lấy lời khai trên 30 đối tượng có liên quan.



Quốc Huy