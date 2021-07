Công an quận 7, TP.HCM vừa bác thông tin có 12 shipper dương tính với nCov và đang truy tìm người phát tán tin giả trên mạng xã hội.

Công an quận 7 cho biết, ngày 25/7 mạng xã hội lan truyền nội dung "Công an quận 7 thông tin 12 shipper dương tính với nCov" là thông tin không chính xác. Nội dung này được chia sẻ rộng khắp khiến người dân hoang mang.

Hiện công an đang truy tìm người tung tin giả để xử lý theo quy định.

Công an đang truy tìm người tung tin giả 12 shipper dương tính với nCov

Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, Công an quận 7 cho biết, thông tin đang chia sẻ trên mạng xã hội là không chuẩn xác, là tin giả. Đại diện Công an quận 7 cho hay, các trường hợp dương tính với nCov là do cơ quan y tế công bố.

Ban chỉ huy Công an quận 7 chỉ đạo các đơn vị liên quan truy tìm người tung tin giả này để xử lý.

Ngoài ra, Công an quận 7 cho biết thêm, những ngày gần đây, công an phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra nhiều trường hợp tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn. Qua đó có phát hiện một vài trường hợp shipper dương tính, nhưng không nhiều như con số 12 mà trên mạng xã hội đang chia sẻ.

Phước An

