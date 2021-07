Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ vận chuyển 1.600 chai rượu ngoại nhập lậu với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng.

Sáng nay, Công an TP Đông Hà thông tin, vào lúc 12h ngày 8/7, tại địa bàn khu phố 5 (phường Đông Thanh, TP Đông Hà), tổ công tác Công an TP đã kiểm tra ô tô mang BKS 74C- 085.13, do ông Mai Văn Thành (SN 1991, trú tại khu phố 7, phường 5) điều khiển.

Cơ quan chức năng kiểm tra số rượu nhập lậu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có gần 1.600 chai rượu các loại do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tổng trị giá lô hàng khoảng 1,5 tỷ đồng.

Lô rượu lậu giá 1,5 tỷ đồng

Tại cơ quan công an, ông Thành khai nhận, được thuê vận chuyển số rượu nhập lậu nói trên cho một người không quen biết ở xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ) đến khu vực Quán Ngang (huyện Gio Linh).

Công an TP Đông Hà đã tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép chứng chỉ hành nghề của lái xe trên.

Hương Lài