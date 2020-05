Người dân có đơn tố cáo một cán bộ đội CSGT Tân Sơn Nhất có dấu hiệu cưỡng đoạt tiền khi xử lý vi phạm giao thông.

Ban giám đốc Công an TP.HCM vừa có chỉ đạo phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM và Thanh tra Công an TP.HCM xác minh làm rõ và xử lý vụ việc người dân tố cáo cán bộ đội CSGT Tân Sơn Nhất có hành vi vòi tiền.

Hiện ban chỉ huy đội CSGT Tân Sơn Nhất đã yêu cầu cán bộ tên M. (người bị tố cáo) giải trình vụ việc, để báo cáo lên phòng PC08.

Anh P tố, bị CSGT tên M "đòi" 6,2 triệu đồng do lỗi xe anh chưa gắn BKS

Trước đó, anh Thái Đăng P (23 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ tỉnh Bình Dương) có đơn gửi đến 1 số cơ quan báo chí và đến Thanh tra Công an TP.HCM tố cáo cán bộ CSGT của đội Tân Sơn Nhất, tên M, có hành vi cưỡng đoạt tiền trong quá trình xử lý vi phạm hành chính.

Theo trình bày của anh P, anh mới mua xe Exciter 150, chưa được cấp BKS. Sáng 12/5, anh điều khiển xe đi từ hướng Q.Tân Bình về Q.Phú Nhuận. Khi đến khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, anh bị tổ công tác của đội CSGT Tân Sơn Nhất ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Khi anh P chấp hành, CSGT tên M trực tiếp làm việc với anh. Anh P chỉ xuất trình được bằng lái và giấy biên nhận giao xe của cửa hàng. CSGT tên M thông báo lỗi của anh P là xe không có BKS nên mức xử phạt là 6,2 triệu đồng; nếu đóng tại chỗ thì cho đi ngay, sẽ trả lại giấy phép lái xe.

Anh P không đồng ý, thắc mắc về mức xử phạt… vô lý thì CSGT tên M đưa anh cùng phương tiện về trụ sở đội CSGT Tân Sơn Nhất để làm việc.

Tại đây, theo lời anh P, CSGT tên M 'hạ giá' xuống còn 6 triệu đồng. Anh M trình bày về việc không có nhiều tiền trong ví, bản thân làm công nhân thu nhập không đáng kể... thì CSGT tên M hướng dẫn anh nhờ bạn chuyển tiền qua tài khoản ATM, ra ngoài rút để vào nộp phạt.

Theo lời anh P, CSGT tên M còn đưa anh vào phòng riêng, tiếp tục thông báo hạ giá còn 5 triệu đồng. Anh P tiếp tục nài nỉ rằng không có tiền. Khi anh P mở ví và thấy có tiền, CSGT tên M chủ động lục lấy 2 triệu đồng (gồm 4 tờ mệnh giá 500 ngàn đồng).

Viên CSGT yêu cầu anh P ký vào 1 biên bản nhưng không cho anh biết rõ nội dung gì. CSGT đồng ý cho anh P lấy xe ra về, nhưng giữ lại bằng lái.

Anh M có xin biên bản trong lần vi phạm, nhằm đề phòng bị lực lượng CSGT nơi khác xử lý thì có cái để trình bày nhưng CSGT tên M cho số điện thoại, nói với anh rằng, nếu bị bắt thì gọi cho M sẽ giúp anh xử lý.

Sau đó, anh P nhận được nhiều cuộc gọi từ M, yêu cầu đưa thêm 3 triệu đồng nữa, sẽ trả bằng lái.

Quá bức xúc, anh P đã làm đơn tố cáo CSGT tên M lên Thanh tra Công an TP.HCM và 1 số cơ quan báo chí. Sau đó, anh P được mời lên PC08 làm việc.

Diễn biến tiếp theo, anh P được mời lên đội CSGT Tân Sơn Nhất. Theo lời anh P, tại đây khi anh muốn trích xuất hình ảnh camera khi làm việc với CSGT tên M thì lãnh đạo đội nói rằng, camera chỉ lưu trữ dữ liệu 1 ngày.

Đại diện của đội đã hoàn trả số tiền 2 triệu đồng cùng bằng lái cho anh P. Lúc này, anh P còn gặp CSGT tên M. Người này xin lỗi anh P vì chuyện đã xảy ra.

Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, anh P liên tiếp nhận được nhiều cuộc điện thoại của người lạ, trong số đó có những người xưng là 'anh em xã hội', yêu cầu anh P rút đơn tố cáo, bỏ qua cho CSGT tên M.

Hiện tại anh P cương quyết không rút đơn, đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý vụ việc.

Linh An