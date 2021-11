Hiện số lượng các ca F0 có tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát nên TP.HCM chưa có chủ trương tái lập lại các chốt kiểm soát như trước.

Tại buổi họp báo chiều 25/11, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết, ngày 22/11, Công an TP đã ban hành thông báo về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Công an TP có phương án quản lý di, biến động dân cư phục vụ công tác phòng, chống dịch với phương châm nắm chắc hộ, nắm chắc người. Quản lý chặt số lượng người thường trú, tạm trú, lưu trú tại địa phương để phục vụ rà soát, cấp căn cước công dân gắn chip cho cư dân, thông báo mã số định danh, cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, thông báo trên còn phục vụ phòng, chống Covid-19, quản lý hộ gia đình có F0, thống kê số người về TP từ các địa phương, thực hiện tiêm vắc xin bổ sung cho các trường hợp này.

Đại diện công an TP khẳng định, hiện chưa có chủ trương về tái lập lại các chốt kiểm soát như trước. Hiện nay, tuy số lượng các ca F0 có tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của TP. Việc lập chốt kiểm soát sẽ là giải pháp cuối cùng. Trước đó, nhiều người dân thắc mắc về việc quản lý di, biến động dân cư có phải đồng nghĩa với việc tái lập các chốt kiểm soát như trong thời điểm giãn cách xã hội do dịch hay không.

Thượng tá Lê Mạnh Hà. Ảnh: Trần Chung

Cũng tại họp báo, ông Phạm Đức Hải – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch TP.HCM thông tin, tính đến 18h ngày 24/11, có 461.389 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 460.830 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 559 trường hợp nhập cảnh.

Hiện TP đang điều trị cho 14.342 bệnh nhân, trong đó có: 578 trẻ em dưới 16 tuổi; 357 bệnh nhân nặng đang thở máy; 10 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 24/11 có 1.582 bệnh nhân nhập viện; 1.148 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 273.228); 59 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1 đến nay là 17.709).

Về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 24/11: mũi 1 là 7.890.985; mũi 2 là 6.415.954.

Trần Chung