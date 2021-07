Công an vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người phát tán thông tin vụ tự thiêu ở phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Tối 21/7, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Vũ Điệp Anh (SN 1961, ngụ tại đường Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh) về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Chiều cùng ngày, tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phó Giám đốc Sở TT&TT Từ Lương cho biết, hiện nay, TP.HCM tập trung xử lý những đối tượng cố tình tung tin gây rối, xuyên tạc, kích động, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân và công tác phòng chống dịch tại TP.

Theo xác minh, chiều ngày 19/7, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông trung niên tự thiêu trên địa bàn phường Trường Thọ, TP Thủ Đức. Đi kèm với hình ảnh là bình luận bức xúc vì cách chống dịch của TP.HCM. Chính quyền phường Trường Thọ đã xác định thông tin này là sai sự thật.

Đối tượng Phan Vũ Điệp Anh đã thừa nhận các hành vi của mình tại cơ quan điều tra.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an TP Thủ Đức, quận Bình Thạnh xác định được người tung tin trên là Phan Vũ Điệp Anh, cư trú tại phường 19, quận Bình Thạnh.

Khi làm việc với cơ quan công an, ông Phan Vũ Điệp Anh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình là sử dụng hình ảnh cắt ghép, lồng ghép đưa nội dung xuyên tạc về vụ tự thiêu và phát tán lên mạng xã hội.

Trong quá trình làm việc, cơ quan công an cũng phát hiện trên tài khoản facebook của người này thường xuyên đăng nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và đã tham gia hội nhóm trên mạng để tung tin.

Ngoài người này, các cơ quan chức năng TP còn xác minh nhiều tài khoản mạng xã hội khác tại TP.HCM có hành vi cố tình đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, vu khống vô căn cứ đối với tổ chức, cá nhân. Từ đó gây ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch của TP trong thời gian qua.

Ông Từ Lương đề nghị người dân hết sức cảnh giác, không chia sẻ những thông tin sai sự thật gây hoang mang, bức xúc trên mạng xã hội. Đề nghị các cơ quan ban ngành tiếp tục phát hiện xử nghiêm các cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai gây hoang mang dư luận.

Mong người dân TP tiếp tục ủng hộ để lựa chọn thông tin phù hợp, chân thực, những tấm lòng chia ngọt sẻ bùi trong tình hình hiện nay.

