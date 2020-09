Chiều 29/9 tại trụ sở, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân cao điểm triển khai đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bối cảnh của lễ ra quân này là sắp diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng ủy cơ quan Công an Trung ương lần thứ VII.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì lễ ra quân. Đợt cao điểm này kéo dài 1 tháng, từ 30/9 đến hết 31/10.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân

Trong đợt cao điểm, Công an TP.HCM đã đề ra những mục tiêu rõ ràng gồm:

Một là, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Công an TP.HCM phối hợp cùng các ban ngành liên quan, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các lực lượng vũ trang trên địa bàn để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh các hoạt động phá hoại.

Hai là, tăng cường quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức, tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an; xây dựng hình ảnh cán bộ CAND TP.HCM bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ.

Lực lượng CSGT

Đợt ra quân này được xác định là quan trọng nên Công an TP.HCM huy động tất cả lực lượng

Ba là, huy động toàn lực lượng thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự; tấn công, tạo sự răn đe rõ rệt ngay từ giai đoạn đầu ra quân, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm; kéo giảm TNGT; hẹn chế cháy nổ; không để xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; không để phát sinh các vụ bạo lực tập thể…

Giao chỉ tiêu đặc biệt

Đáng nói tại buổi lễ ra quân này, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM đã giao chỉ tiêu cho Công an các quận, huyện và các phòng nghiệp vụ.

Cụ thể, Công an các quận, huyện phải kéo giảm, kiềm chế phạm pháp hình sự, so với giai đoạn liền kề. Các địa bàn phải kéo giảm án xâm phạm sở hữu ít nhất 3%, tỷ lệ khám phá án hình sự phải đạt 77% trở lên, phải bắt được 2 - 3 đối tượng có lệnh truy nã do đơn vị đó ra quyết định truy nã.

Các đơn vị phải mở rộng điều tra, khám phá, khởi tố ít nhất 1 vụ án từ công tác nghiệp vụ; phân loại, tham mưu Ban giám đốc xử lý thoả đáng 90% tin tố giác, tin báo tội phạm. Các địa bàn phải kéo giảm từ 5% trở lên số vụ TNGT, không để xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng; phải kéo giảm số vụ và thiệt hại do cháy, nổ.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM khích lệ tinh thần các lực lượng tại lễ xuất quân

Công an các quận, huyện và các đơn vị phải tập trung, chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn ngay từ đầu, các hoạt động phá hoại, khủng bố và kích động biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn trước và sau đại hội. Các địa bàn, đơn vị tham mưu giải quyết, ổn định các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công… tuyệt đối không để trở thành điểm nóng, phức tạp.

Các quận, huyện tập trung tuyên truyền, phát động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; giáo dục quần chúng nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác Cách mạng.

Ngay sau buổi lễ, các lực lượng ra đường làm nhiệm vụ

Thủ trưởng các đơn vị, các địa bàn cần đặc biệt chú trọng đến lực lượng; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh, chủ động trong mọi tình huống, đáp ứng mọi yêu cầu công tác, chiến đấu và kịp thời có biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong đợt cao điểm.

Theo Công an TP trong 9 tháng đầu năm, số vụ phạm pháp được kéo giảm 1,66% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Công an TP nhìn nhận, tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, phức tạp trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội bị nhiều ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh Covid-19 và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động với cường độ quyết liệt hơn.

Bộ Công an mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng Bộ Công an sẽ mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm bảo vệ đại hội đảng các cấp, Đại hội 13 của Đảng, dip 2/9 và dịp Tết Nguyên đán.

Linh An - Thúy Vy