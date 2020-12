Đợt cao điểm trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM sẽ kéo dài từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/2/2021.

Sáng nay (15/12) Công an TP.HCM đã huy động 100% quân số xuất quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đợt cao điểm sẽ kéo dài từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/02/2021.

Nhiều lực lượng tham gia phối hợp trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm kéo dài hơn 2 tháng của Công an TP.HCM

Với lực lượng hùng hậu, Công an TP.HCM kỳ vọng sẽ trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, không để diễn ra tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, không để phát sinh các vụ bạo lực tập thể có sử dụng vũ khí di chuyển trên đường phố gây mất an ninh trật tự

Chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá. Qua đó, tạo môi trường trong sạch, an toàn để hướng đến thành công chung của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị nghiệp vụ, công an 24 quận, huyện. Cụ thể, ngay sau khi xuất quân, các lực lượng triển khai ngay nhiệm vụ, tạo sự răn đe rõ rệt ngay từ đầu, kéo giảm tội phạm rõ nét.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân

Cụ thể, kéo giảm án xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản) ít nhất 3% so với cùng kỳ; nâng tỷ lệ điều tra khám phá chung án hình sự đạt từ 80% trở lên (trong đó tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 90%; tỷ lệ điều tra khám phá bình quân 3 loại án: cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản đạt từ 77% trở lên); hoàn thành 100% chỉ tiêu kiểm tra hành chính mà đơn vị đăng ký.

Mỗi đơn vị bắt từ 2 đến 3 đối tượng có lệnh truy nã do đơn vị ra quyết định truy nã và trong toàn đợt không để phát sinh các vụ án gây xôn xao dư luận do lỗi chủ quan của lực lượng Công an.

Đại diện UBND TP.HCM, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch, phát biểu: “quan điểm và phương châm phòng chống tội phạm là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an là nòng cốt. Ở đâu để tội phạm lộng hành thì người đứng đầu cấp uỷ Đảng, chính quyền nơi đó phải chịu trách nhiệm”.

Ông Ngô Minh Châu - Phó chủ tịch UBND phát biểu

Ông Châu đề nghị lực lượng công an phải chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh các loại tội phạm, lãnh đạo công an phải chỉ đạo quyết liệt; thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác phòng chống tội phạm của từng đơn vị để kịp thời khen thưởng cũng như xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân sai phạm.

Công an TP.HCM thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ với phương châm "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui của nhân dân là niềm vui chính mình".

Ngoài ra, Công an TP.HCM còn phối hợp cùng các đoàn thể khác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cả về bề rộng lẫn chiều sâu, với nhiều mô hình, cách làm phù hợp…

Phước An