Công an TP.HCM sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lập án, đấu tranh, xử lý nghiêm các vụ việc có tính chất tội phạm trên mạng.

Tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM (Ban chỉ đạo) chiều 28/3, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM, cho biết hiện nay các mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo... được sử dụng khá phổ biến và trở thành kênh chính trong giao tiếp, trao đổi thông tin. Tuy nhiên, đây cũng là phương tiện để các đối tượng lợi dụng để phạm tội, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Các vi phạm chủ yếu trên không gian mạng là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, làm nhục người khác, buôn bán hàng giả, hàng cấm... Công an TP.HCM cũng ghi nhận một số vụ án xuất phát từ mâu thuẫn, thách đố trên mạng mà hẹn nhau giải quyết, dẫn đến hành vi Giết người, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng, Đua xe trái phép...

Ông Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu, Công an TPHCM, tại họp báo (Ảnh: T.N.).

Trước tình hình trên, từ năm 2021, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã tham mưu với Bộ Công an về đề xuất thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao. Vấn đề phòng, chống tội phạm trên không gian mạng luôn được Công an TPHCM nêu ra trong báo cáo định kỳ và tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an địa bàn tăng cường rà soát, nắm tình hình.

Thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định, một trong những giải pháp trọng tâm thời gian tới của Công an TPHCM là chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lập án, đấu tranh, xử lý nghiêm các vụ việc có tính chất tội phạm trên mạng. Để làm điều này, Công an thành phố sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong xác minh người lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật, tung tin giả, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Mặt khác, các đơn vị đã nhận được chỉ đạo nắm chắc tình hình không gian mạng bằng nghiệp vụ của ngành công an. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng được đẩy mạnh trên mạng xã hội.

Công an TPHCM vừa khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng sau quãng thời gian dài người này có những phát ngôn làm dậy sóng không gian mạng (Ảnh: Công an cung cấp).

Về biện pháp lâu dài, thời gian qua, Công an TP.HCM đã làm việc với các trường thành viên của ĐHQG TP.HCM nhằm phối hợp nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc rà soát, kiểm tra, nắm tình hình trên mạng xã hội. Đồng thời, Công an TP.HCM mong muốn Đại học Quốc gia TPHCM có thể hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ công an có trình độ công nghệ thông tin cao.

"Vừa qua, một số vụ việc vi phạm trên không gian mạng đã bị công an xử lý và được báo chí, dư luận quan tâm. Thời gian tới, với các giải pháp đã đề ra, Công an TP.HCM sẽ chủ động hơn trong xử lý các tình huống, vụ việc vi phạm pháp luật trên mạng xã hội", đại diện Công an TP.HCM thông tin.

Theo dantri