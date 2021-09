Công an TP.HCM cho biết, đã điều tra, khám phá 6 vụ án liên quan đến trục lợi tiêm vắc xin, bán thuốc kháng virus trái phép, lừa đảo cấp giấy đi đường...

Chiều 27/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.

Tại buổi họp, báo chí đặt vấn đề công tác điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, trục lợi liên quan tiêm chủng vắc xin; việc thuốc kháng virus Molnipiravir được rao bán trên thị trường “chợ đen” thời gian qua…

Công an TP.HCM khám phá 6 vụ án, khởi tố nhiều bị can liên quan đến Covid-19

Trả lời vấn đề này, thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Công an TP đã khám phá 2 vụ việc trục lợi liên quan tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; 1 vụ mua, bán thuốc kháng virus Molnipiravir trái phép; 2 vụ việc sử dụng tài khoản Facebook để lừa đảo cấp giấy đi đường, tiêm vắc xin, bán thuốc kháng virus và 1 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, thuốc tân dược giả các nhãn hiệu có tác dụng phòng ngừa, chữa trị Covid-19.

Trong đó, đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 2 bị can đối với Trương Mạnh Thảo (cán bộ phụ trách kinh tế UBND phường 2, Quận 6) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, do đối tượng có hành vi móc nối giải quyết việc tiêm ngừa vắc xin để trục lợi; Lê Thị Kim Dung (thường trú tại Quận 4) về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”, do đối tượng có hành vi móc nối với Nguyễn Thanh Tuấn (cán bộ phụ trách điểm tiêm chủng tại phường 10, quận 11) đưa 21 trường hợp không thuộc diện vào danh sách tiêm, thu lợi bất chính số tiền 51,8 triệu đồng.

Đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Phụng (thường trú tại TP Thủ Đức) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đối tượng này có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin cung cấp giấy đi đường, tiêm ngừa vắc xin, thuốc kháng virus để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đã khởi tố 1 vụ án, 3 bị can (Nguyễn Đức Thuận, Dương Quốc Chinh, Nguyễn Thị Kim Tuyến) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả thuốc tân dược giả các nhãn hiệu có tác dụng phòng ngừa, chữa trị Covid-19.

Thượng tá Tuyến cũng thông tin, Công an cũng đang điều tra làm rõ 1 vụ việc liên quan hành vi “Tham ô tài sản”, mua, bán thuốc kháng virus Molnipiravir liên quan cán bộ quản lý dược tại Trung tâm у tế quận Bình Tân, Trung tâm y tế quận Tân Phú và một số đối tượng có liên quan.

Hiện nay, Công an TP.HCM đã và đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác quản lý địa bàn, trinh sát, xác minh bắt giữ một số trường hợp đăng tin quảng cáo, dịch vụ tiêm vắc xin, rao bán các loại thuốc điều trị Covid-19.

Hồ Văn