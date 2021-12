Sáng 15/12, công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, CATP triển khai cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/2/2022.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh, theo quy luật thời điểm cuối năm dự báo các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, cộng hưởng thêm tác động từ những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 sẽ làm cho tình hình phức tạp hơn.

Trước tình hình trên, CATP chủ động tham mưu Bộ Công an, UBND TP triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kép phòng chống dịch bệnh kết hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Phương châm thực hiện: Phòng chống dịch Covid-19 là trọng tâm; bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định xã hội là trọng yếu, xuyên suốt; thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội là thường xuyên, xuyên suốt.

Tham dự buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu cũng nhận định, các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, với các phương thức hoạt động được thay đổi nhằm đối phó với các cơ quan chức năng.

Ông yêu cầu CATP cần nâng cao hơn nữa công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài để kiểm soát các nguy cơ dịch bệnh, nhất là biến chủng mới Omicron, đồng thời chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm việc trục lợi từ các chính sách hỗ trợ người dân.

Công an TP.HCM làm lễ ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán vào sáng 15/12 tại trụ sở Công an TP.HCM

Hàng trăm chiến sĩ công an thuộc các lực lượng có mặt để tham gia buổi ra quân

Các nữ chiến sĩ CSGT tham gia buổi lễ ra quân

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP phát biểu tại lễ ra quân

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu gửi lời động viên, thăm hỏi các chiến sĩ trong đợt ra quân dịp cuối năm.

Lực lượng CSGT tham gia điều tiết giao thông, đảm bảo trật tự trong dịp lễ Tết sắp đến

Lực lượng Cảnh sát cơ động tham gia diễu hành tại buổi lễ

Lực lượng công an TP.HCM tham gia diễu hành trong buổi lễ ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 sáng 15/12.

Phong Anh