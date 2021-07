Công an TP.HCM phát đi thông tin liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trại tạm giam Chí Hoà vào tối 6/7.

Theo đó, rạng sáng 7/7, Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM phát đi thông tin liên quan đến vụ phạm nhân gây náo loạn tại Trại tạm giam Chí Hòa trong tối 6/7.

Trại tạm giam Chí Hoà

Theo thông tin trên, chiều ngày 6/7 Công an TP tổ chức thăm khám sức khỏe cho can phạm nhân tại Trại tạm giam Chí Hòa. Trong lúc lực lượng y tế Trại tạm giam thăm khám cho số can phạm nhân thì một số can phạm nhân lợi dụng kích động số can phạm nhân hò reo, gây rối an ninh trật tự nơi giam giữ.

Công an thành phố đã kịp thời điều động lực lượng phối hợp với Quản giáo Trại tạm giam Chí Hòa giải quyết, xử lý, ổn định tình hình an ninh trật tự, đưa số can phạm nhân trở lại buồng giam; tình hình an ninh trật tự tại Trại tạm giam Chí Hòa đã được kiểm soát, ổn định. Quá trình xử lý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho can phạm nhân và cán bộ chiến sỹ.

Hiện Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của số can phạm nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chuyển một số can phạm nhân về Trại giam T30 (huyện Củ Chi) mới được xây dựng hoàn thiện để thực hiện giãn cách, phòng chống dịch bệnh Covid-19, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho can phạm nhân.

