Do địa bàn giáp ranh, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM tham gia hỗ trợ tìm kiếm hai người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly ở Bình Dương vài ngày trước.

Ngày 20/2, Công an TP Thủ Đức đã thông báo đến Công an các phường và người dân trên địa bàn hỗ trợ nhằm tìm kiếm hai người có quốc tịch Trung Quốc vừa trốn khỏi khu cách ly ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào ngày 18/2.

Cụ thể, hai người này là: Ly Dong Jia (SN 2001) và Xu Wei (SN 1989, cùng quốc tịch Trung Quốc).

Công an TP Thủ Đức kêu gọi, nếu người dân nào phát hiện hai người có đặc điểm nhân dạng như hình thì có thể báo về Công an phường gần nhất hoặc số điện thoại trực ban của Công an TP Thủ Đức là 028.3897.2025.

Như đã thông tin, hai người Trung Quốc trên bị cách ly tập trung tại một cơ sở ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hai người này có kết quả xét nghiệm lần 1 là âm tính với Covid-19.

Tuy nhiên mới cách ly được 9 ngày thì hôm 18/2 cả hai người đã bỏ trốn.

Linh An