Sáng 5/10, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố triển khai, thành lập Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu (phiên hiệu PH04) trực thuộc Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì buổi lễ. Tham dự còn có lãnh đạo các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Ban giám đốc Công an TP.HCM và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Công an TP.

Tại đây, đại diện phòng Tổ chức cán bộ - Công an TP công bố quyết định của Bộ Công an về việc thành lập Phòng PH04, các quyết định điều động, bổ nhiệm cấp lãnh đạo, cán bộ thuộc đơn vị này.

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho 2 lãnh đạo cấp phòng của Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu (PH04) - Công an TP.HCM

Những lãnh đạo của đơn vị mới, Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu

Phòng PH04 có chức năng, nhiệm vụ giúp Ban giám đốc Công an TP.HCM quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện thông tin liên lạc, ứng dụng công nghệ thông tin, cơ yếu để phục vụ các lĩnh vực công tác, chiến đấu của lực lượng Công an TP.

Đồng thời, phòng còn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất Giám đốc Công an TP quyết định chủ trương, phương hướng, kế hoạch, biện pháp thực hiện các công tác trên ở Công an TP, phù hợp với chủ trương, kế hoạch chung của Bộ Công an.

Về bộ máy tổ chức, phòng PH04 gồm 3 đội cơ bản: Đội Viễn thông (đội 1), đội Công nghệ thông tin (là đội 2) và Đội Cơ yếu (là đội 3).

Trung tá Lê Minh Hiếu – Phó trưởng Công an quận Tân Phú được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng phòng PH04. Trung tá Lê Đức Hạnh - Đội trưởng Đội Cơ yếu thuộc phòng Tham mưu, được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng PH04.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh, xu hướng phát triển công nghệ, viễn thông ngày càng bùng nổ mạnh mẽ. Các hệ thống thông tin liên lạc với công nghệ hiện đại đã và đang được ứng dụng rộng rãi, phục vụ tốt các yêu cầu về quốc phòng - an ninh. Việc thành lập Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu trực thuộc Công an TP.HCM là cấp thiết.

Trao bằng khen của Bộ Công an, của UBND TP.HCM cho 26 cá nhân, tập thể có thành tích, những đóng góp xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Trong thời gian tới, Ban giám đốc Công an TP.HCM sẽ kiện toàn mô hình tổ chức, biên chế và xây dựng quy trình công tác đảm bảo cho sự hoạt động tốt của Phòng PH04.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Công an TP.HCM đã trao bằng khen của Bộ Công an, của UBND TP cho 26 cá nhân, tập thể có thành tích, những đóng góp xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

