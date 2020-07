Phòng hình sự Công an TP Hải Phòng đang truy tìm người đăng loạt clip cô gái bán khỏa thân để trẻ đụng chạm vùng nhạy cảm lên mạng xã hội.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Hồng Bàng phát hiện trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh, clip cắt chụp từ góc camera để trong phòng ngủ có 1 phụ nữ, 1 bé gái, 2 bé trai kèm những hành động nhạy cảm. Đơn vị đã giao cho Công an phường Thượng Lý, nơi cô gái có mặt trong clip sinh sống xác minh.

Công an quận Hồng Bàng và các đơn vị nghiệp vụ Phòng hình sự đã tiếp nhận hàng chục đoạn clip liên quan để điều tra, xử lý theo quy định.

Qua xác minh, người phụ nữ được đề cập đang sống cùng 3 cháu bé tại một căn hộ trong khu đô thị ở Hải Phòng.

Nội dung clip có nhiều hình ảnh nhạy cảm được đăng tải lên mạng xã hội

Cơ quan công an đã làm việc với người phụ nữ này. Cô gái hiện rất hoảng loạn khi hình ảnh cá nhân bị chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Được biết, camera tại nhà người phụ nữ bị hacker rồi có kẻ đã phát tán lên mạng. Hiện, cơ quan công an đang truy tìm kẻ đăng tải clip để xử lý.

Như đã phản ánh, hình ảnh cô gái bán khỏa thân để 3 đứa trẻ đụng chạm nhiều lần vào vùng nhạy cảm trên cơ thể đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Cô gái được đánh giá là khá xinh đẹp

Vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ.

Hoài Anh