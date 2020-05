Phó giám đốc Điện lực TP Vinh (Nghệ An) Nguyễn Minh Loan cho biết, công an đang điều tra việc một công nhân bị điện giật tử vong.

Khoảng 8h30 sáng qua, nhóm nhân viên của Điện lực TP Vinh đến đường Đặng Thai Mai (xã Hưng Đông) kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện.

Trong quá trình làm việc, anh Nguyễn Bá Sơn (SN 1981, trú tại TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) bị điện giật.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Q.T

Nhóm công nhân nhanh chóng đưa anh Sơn đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an TP Vinh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Giám đốc Điện lực TP Phạm Văn Nga cho biết, việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện tại xã Hưng Đông được thực hiện theo kế hoạch. Trước khi công nhân làm việc đã tiến hành cắt điện.

Theo ông Nga, việc anh Sơn bị điện giật không loại trừ khả năng máy phát điện của người dân hoạt động dẫn điện lên đường dây.

Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phạm Tâm