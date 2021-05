Đội CSGT số 10 thuộc Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội phối hợp với công an một số quận, huyện bắt tên cướp trên đường Cienco 5 thuộc địa bàn xã Cự Khê.

Chiều 16/5, Đội CSGT số 10 phối hợp với Công an quận Hà Đông và Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) bắt tên cướp taxi trên địa bàn xã Cự Khê.

Xe taxi tang vật cùng đối tượng bị bắt giữ

Khoảng 16g20 cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Cienco5, khu đô thị Thanh Hà, đoạn gần cây xăng cũ thuộc quận Hà Đông bất ngờ nghe tiếng tri hô “cướp, cướp...” của 1 tài xế taxi biển kiểm soát 30A-388.54. Nghe tiếng tri hô, người dân cùng lực lượng công an đang đi tuần tra khu vực đó đã nhanh chóng tiếp cận, quật ngã tên cướp, tước 1 dao chọc tiết lợn còn dính máu.

Tài xế taxi bị tên cướp đâm vào ngực và chém vào tay. Tuy nhiên, do cố gắng giằng co, tài xế taxi đã thoát ra ngoài xe, tri hô kêu cứu để người dân và lực lượng công an đến hỗ trợ.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra tiếp.

Quyết Nguyễn