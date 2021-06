Lực lượng CSGT (Công an tỉnh Nghệ An) trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh phát hiện bé gái 2 tuổi đi lạc trong đêm.

Hôm nay 29/6, nguồn tin từ Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vào khoảng 19h30 ngày 26/6, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) trong quá trình tuần tra tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xóm 1, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ), phát hiện một bé gái 2 tuổi đang đi một mình giữa đường.

“Ngay lúc đó, tổ công tác đã bồng cháu vào nơi an toàn. Đồng thời liên hệ với người dân có con nhỏ đi lạc trong đêm” - nguồn tin kể lại.

Lực lượng CSGT tuần tra trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh phát hiện bé gái 2 tuổi đi một mình

Tổ công tác liên hệ mẹ cháu bé là Hoàng Thị Quyên, con gái là Hoàng Thị Trà My, SN 2020, và bàn giao cho gia đình, trú tại xóm 1, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ.

Tổ công tác bàn giao cháu Trà My cho gia đình

Chị Hoàng Thị Quyên viết thư cảm ơn Phòng CSGT (Công an tỉnh Nghệ An)

Chị Hoàng Thị Quyên (SN 1987) đã viết thư cảm ơn lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An.

Theo chị Quyên, vào khoảng 17h ngày 26/6, chồng tôi cho con gái thứ 3 là bé Hoàng Thị Trà My đi chơi quanh xóm 1, xã Nghĩa Bình. Sau đó, chồng về nhà đi tắm, để con gái chơi một mình.

Đến khoảng 19h, chị Quyên đi ra ngoài mua thức ăn cho lợn. Cháu Trà My không ai trông nên đi ra ngoài đường mòn Hồ Chí Minh cách nhà 20m.

“Tôi về đến nhà thấy các anh CSGT bồng cháu vào tìm bố mẹ. Sự việc trên là do bất cẩn của gia đình. Cả đêm qua tôi không ngủ được. Các anh CSGT là ân nhân của gia đình, là người bố thứ hai của cháu Trà My” - thư chị Quyên chia sẻ.

Được biết, Tổ công tác tuần tra kể trên gồm có Đại úy Nguyễn Anh Tuấn - Phó đội trưởng, Đại úy Dư Văn Trí và Thượng úy Nguyễn Đình Đồng.

Bảo An