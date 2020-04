Thương tích chi chít trên đầu cụ ông Đ.T ở huyện Tuy An, Phú Yên nghi bị con trai cả và cháu trai đánh, chém.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đang vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin cụ ông Đ.T (sinh năm 1946, trú thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) nghi bị con trai cả và cháu trai đánh, chém gây ra hàng chục vết thương khắp đầu vì tranh giành đất đai.

Cụ Đ.T bị con, cháu đánh chém nhập viện cấp cứu

Ông Đ.T hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên trong tình trạng phải khâu chi chít khắp đầu, mặt.

Cùng nhập viện với ông là con trai út Đ.H.Đ (sinh năm 1982) với nhiều vết thương bị đâm, chém.

Theo tường trình của anh Đ.H.Đ, bố anh (ông Đ.T) có 5 người con (2 trai, 3 gái). Những năm gần đây, ông Đ.T do mắc ung thư nên nghĩ đến việc chia diện tích đất hơn 1.400 m2 đang sở hữu cho các con và bán một phần đất để chữa bệnh.

Anh Đ.H.Đ cho hay, sau khi bàn bạc, gia đình thống nhất, khu đất trên có thể chia được 11 lô.

Ông Đ.C.T (con trai cả) được chia 6 lô và có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên, ông bà. 3 người con gái và con trai út mỗi người 1 lô. Còn lại ông Đ.T giữ 1 lô để bán lấy tiền chữa bệnh.

Tuy nhiên, việc này vấp phải phản ứng của người con trai cả là Đ.C.T. Ông Đ.C.T cho rằng mình phải hưởng thêm 1 lô đất nữa (tổng cộng 7 lô) thì mới ký giấy tờ cho ông Đ.T làm các thủ tục bán đất.

Vết thương chi chít trên đầu cụ Đ.T

Trong khi đó, bố anh không đồng ý chia cho ông Đ.C.T. Vì thế, giữa bố anh và anh trai cả bắt đầu xảy ra cãi vã, xô xát.

"Đỉnh điểm mâu thuẫn vào khoảng 15h30 ngày 20/4, ông Đ.T bị anh cả Đ.C.T và cháu nội (con trai ông Đ.C.T) dùng hung khí đánh, chém" - người con trai út thuật lại sự việc.

Lúc ông Đ.T bị đánh chém, anh Đ.H.Đ đến can ngăn thì cũng bị chém phải nhập viện.

Trao đổi với phóng viên, anh Đ.H.Đ cho biết đây không phải là lần đầu tiên bố mình bị gia đình ông Đ.C.T đánh.

"Tôi mong pháp luật trừng trị thích đáng kẻ thủ ác" - anh Đ.H.Đ nói.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra khẩn trương điều tra làm rõ.

Thanh niên ở miền Tây bị 6 đối tượng chém chết trên quốc lộ Thanh niên ở miền Tây bị 6 đối tượng chặn đầu xe, cầm hung khí truy sát, chém chết.

Ngô Ngô