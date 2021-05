Những người đang bị tạm giam, tạm giữ trong trại của Công an tỉnh Nghệ An được tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuẩn bị thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Hơn 800 cử tri là người đang tạm giam

Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ bầu cử thuộc khu vực bỏ phiếu số 9, xã Nghi Kim, TP Vinh (Nghệ An).

Đến thời điểm hiện tại, trong Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An có 879 cử tri là những người đang bị tạm giữ, tạm giam sẽ được thực hiện quyền bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh.

Để các những cử tri “đặc biệt” tại điểm bầu cử thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, các cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã rà soát, thống kê và niêm yết danh sách cử tri.

Cán bộ quản giáo hướng dẫn những người đang bị tạm giam, tạm giữ trước khi chuẩn bị bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh

Cử tri trong trại tạm giam ở Nghệ An sẽ được thực hiện quyền bầu cử

Đồng thời, công tác tuyên truyền về bầu cử và thông tin về các ứng cử viên thuộc tổ bầu cử cũng được Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An triển khai tới từng nhà giam, buồng giam.

Phần lớn người tạm giữ, tạm giam khi vào đây đều không quan tâm đến các hoạt động khác ngoài vụ việc của mình. Bên cạnh đó, không ít người do nhận thức pháp luật hạn chế, không nắm được quyền và nghĩa vụ của mình trong việc bỏ phiếu bầu ra người đại diện của dân tại Quốc hội cũng như HĐND cấp tỉnh.

Cử tri trong trại tạm giam ở Nghệ An được thực hiện quyền bầu cử

Trung tá Nguyễn Công Dung, Phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các cán bộ trại tạm giam phải làm công tác tư tưởng để các bị can yên tâm trong quá trình giam giữ, tạm giam.

“Song song, tuyên truyền để họ hiểu quyền và nghĩa vụ của mình trong bầu cử. Sau khi được giải thích, tuyên truyền, các cử tri này khá thoải mái khi thực hiện quyền công dân của mình” – Trung tá Dung chia sẻ.

Cử tri tròn 18 tuổi trong trại tạm giam

Bị can Già Duy C., sinh ngày 20/5, tại một xã vùng biên tỉnh Nghệ An. Ngày 1/1 vừa qua, C. và đồng phạm bị lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An bắt giữ khi đang thực hiện hành vi vận chuyển 12 bánh heroin, 1 kg ma túy đá, 54.000 viên ma túy tổng hợp. Thời điểm phạm tội, C. mới được 17 tuổi 6 tháng 11 ngày.

Hôm nay ngày 20/5, đúng vào sinh nhật tròn 18 tuổi của cử tri “đặc biệt” này, đây là lần đầu tiên C. được cầm lá phiếu thực hiện quyền bầu cử của mình.

"C. vận chuyển số lượng ma túy lớn như thế, bị can phải đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật. Bởi vậy, vào đây, hầu như C. không quan tâm đến vấn đề khác. Thời gian cuộc bầu cử lần này diễn ra cũng là khi bị can C. đủ tuổi công dân, được thực hiện quyền bỏ phiếu như những cử tri khác”, Trung tá Dung nói.

Vì vậy, các cán bộ trại giam đã tổ chức tuyên truyền, giải thích và làm công tác tâm lý cho C. để bị can này được thực hiện quyền bầu cử đầu tiên trong đời người.

Cán bộ quản giáo Công an tỉnh Nghệ An thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho những người đang bị tạm giam, tạm giữ

“Sau khi được giải thích, tuyên truyền, bị can C. khá hào hứng khi lần đầu tiên được cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân của mình", Trung tá Dung cho biết.

Cùng với cử tri cả nước, hơn 800 cử tri tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh vào sáng 23/5. Việc rà soát, bổ sung cử tri là người mới nhập trại, loại bỏ ra khỏi danh sách những người bị tước quyền bầu cử sẽ liên tục được cập nhật đến trước và trong thời điểm bỏ phiếu ngày bầu cử.

Việc đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19 cho đối tượng tạm giam, tạm giữ được thực hiện theo quy định. Cử tri tham gia bầu cử đảm bảo về khoảng cách, được sát khuẩn trước và sau khi trích xuất ra khỏi nhà tạm giam, tạm giữ.

Tú Linh – Quốc Huy