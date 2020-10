Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên những ngày qua toàn tỉnh có mưa to đến mưa rất to, có nơi đặc biệt to. Mưa lớn cực đoan đã gây ngập lụt nhiều địa phương, đặc biệt là huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh. Thời điểm cao nhất toàn tỉnh Hà Tĩnh có 118 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thành phố bị ngập lụt lũ. Toàn tỉnh đã tổ chức sơ tán được 18.771 hộ/ 59.268 người; 6 người chết vì bị lũ cuốn trôi. Cơn lũ vừa qua làm ảnh hưởng trực tiếp đến 42.456 hộ dân. Nhà cửa, các đồ dùng gia đình, vật dụng, lương thực, gia súc, gia cầm thiệt hại rất lớn. Có 132 ha lúa mùa, nhiều diện tích cây ăn quả và hoa màu; 2.317ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập và thiệt hại. Một số công trình giao thông bị hư hỏng nặng. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn vùng lũ bị ngập và hư hỏng thiết bị, máy móc vật tư, phương tiện, thiệt hại hết sức nặng nề. “Cơn lũ vừa qua gây thiệt rất lớn cho tỉnh Hà Tĩnh, vì vậy cần có sự trợ giúp của Trung ương, các bộ, ngành, đồng bào cả nước, các tổ chức quốc tế, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ và toàn thể nhân dân Hà Tĩnh thì mới có thể khắc phục được trong thời gian dài” – báo cáo nêu.