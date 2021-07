Cục CSGT vừa có công điện đề nghị Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo về thực hiện một số giải pháp cấp bách phòng, chống Covid-19, đảm bảo thời gian lưu thông nhanh nhất, không để ách tắc giao thông.

Cụ thể, Cục CSGT đề nghị Giám đốc Công an các tỉnh, địa phương tổ chức quán triệt cán bộ chiến sĩ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Cục CSGT về phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Sở Giao thông vận tải dự báo tình hình, các tình huống phức tạp có thể diễn ra, để kịp thời tham mưu với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương có quy định cụ thể về Bộ phù hiệu.

Việc quy định cụ thể này để điều phối các loại phương tiện vào, ra từng địa phương nhằm phù hợp với yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời liên hệ với Sở Giao thông vận tải để được hướng dẫn, phối hợp cài đặt phần mềm cấp mã QR CODE cho phương tiện lưu thông trên “luồng xanh quốc gia”, trên “luồng xanh” địa phương để rút ngắn thời gian kiểm soát tại các chốt, trạm kiểm soát. Đồng thời rút ngắn thời gian làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát đối với lái xe, người áp tải hàng hóa khi có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 còn hiệu lực; phân luồng, nhận diện phương tiện từ xa, đảm bảo lưu thông nhanh nhất.

Cục CSGT làm nhiệm vụ phân luồng tại cao tốc

Để người dân chủ động chuẩn bị trước khi di chuyển, giao thông được thông suốt tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, Cục CSGT đề nghị cán bộ chiến sĩ Công an các tỉnh, địa phương trong quá trình thực thi nhiệm vụ kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện yêu cầu “5K” trong phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Thực hiện tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, lái xe, người đi trên phương tiện biết, chấp hành khi di chuyển đến vùng có dịch phải có đầy đủ các loại giấy tờ liên quan đến phòng, chống Covid-19, nhất là giấy xét nghiệm Covid-19 còn hiệu lực, thẻ nhận diện phương tiện, khai báo y tế điện tử.

Cục CSGT cũng đề nghị Giám đốc Công an các tỉnh tiếp tục tham mưu, kiến nghị chính quyền địa phương loại bỏ một số chốt kiểm soát không thật sự cần thiết để việc phương tiện lưu thông được thuận lợi, tạo điều kiện thông thoáng cho luồng xanh; đề nghị các lực lượng liên ngành thực hiện nhiệm vụ tại các chốt, trạm kiểm soát tăng cường đủ lực lượng phối hợp với lực lượng Công an nhân dân tổ chức chia ca hợp lý, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ phục vụ chiến đấu lâu dài.

Giám đốc Công an các tỉnh tiếp tục chỉ đạo bảo đảm tốt an ninh, trật tự an toàn giao thông; phối hợp bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn trong nội bộ tỉnh, thành phố và với các địa phương khác; phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và các lực lượng có liên quan tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 đối với các lái xe đường dài, đảm bảo đủ giấy tờ phòng, chống dịch và đáp ứng thời gian lưu thông nhanh nhất, không để ách tắc giao thông; đáp ứng yêu cầu, quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của y tế địa phương.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ phải mềm mỏng, linh hoạt tránh cứng nhắc, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây bức xúc cho người dân, dẫn đến có hành động chống đối.

Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát

Trước đó, Cục CSGT đã có Công điện chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời chủ động, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Trong đó, Cục CSGT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cán bộ chiến sĩ không được lơ là, chủ quan trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Cục CSGT cũng yêu cầu Phòng CSGT Công an các đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức tập huấn các tình huống xảy ra đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sĩ và thực hiện yêu cầu “5K” trong phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đình Hiếu