Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thông tin, 6 xe trong 14 phương tiện bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ đã làm thủ tục thông quan tại cử khẩu Hoành Mô.

Đây là lô hàng 300 tấn được vận chuyển từ Quảng Ninh về Hà Nội trên 14 phương tiện xe tải, container bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ chiều qua (13/1).

Tại thời điểm kiểm tra, 14 lái xe đã không xuất trình được giấy tờ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc hàng hoá.

Trạm dừng nghỉ V52 nơi công an bắt giữ lô hàng

Theo cơ quan chức năng, 300 tấn hàng không rõ nguồn gốc nêu trên được vận chuyển từ cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) về Hà Nội để tiêu thụ.

Còn theo trả lời của ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh với báo chí: sau khi truyền thông đưa tin, đơn vị đã lập tức cho rà soát, kiểm tra. Dựa vào biển số của 14 xe chở hàng bị công an bắt giữ, có 6 xe đã làm thủ tục thông quan và rời khỏi cửa khẩu Hoành Mô từ ngày 9/1.

Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh nói 6/14 xe đã được thông quan tại cử khẩu Hoàng Mô

“Hải quan Quảng Ninh đã làm đủ các thủ pháp lý cho 6 phương tiện chở hàng nêu trên. Mấy ngày gần đây, không có xe nào có BKS trùng với các phương tiện vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ đi qua cửa khẩu ở Quảng Ninh”, ông Nghiêm khẳng định.

Thông tin với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Khi kiểm tra các phương tiện, phát hiện một số hàng hóa do nước ngoài sản xuất chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ... cơ quan công an đã tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra, xác minh.

Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra hồ sơ của các thùng hàng

Được biết 14 xe tải chở hơn 300 tấn hàng hóa gồm các mặt hàng tiêu dùng (giầy dép, quần áo, đồ điện tử, phụ tùng ô tô…). Các tài xế khai chở về Hà Nội theo yêu cầu của chủ hàng, đến trạm V52 thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện đường dây chuyên vận chuyển hàng có nhiều nghi vấn về chứng từ, hóa đơn đi từ Quảng Ninh về Hà Nội để tiêu thụ theo tuyến đường cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội.

Phương tiện bị tạm giữ để phục vụ điều tra

Sau quá trình theo dõi, 14h ngày 13/01, tại Trạm dừng nghỉ Hải Dương trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (địa bàn huyện Gia Lộc), các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 14 xe tải nghi vấn.

Niêm phong hàng và phương tiện

Hiện công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Nguyễn Thu Hằng