Cướp được gần 3 tỷ từ ngân hàng, nghi phạm lên Hà Nội mua xe phân khối lớn giá 700 triệu. Quá trình giao dịch chủ cửa hàng còn phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Thông tin trên được Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng xác nhận chiều nay ( 9/1) với PV VietNamNet.

Theo đó, sau khi dùng súng khống chế nhân viên ngân hàng, đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại thôn Hồng Minh, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) đã cướp xe máy của 1 bảo vệ để bỏ trốn.

Tên cướp ngân hàng dùng 700 triệu mua xe phân khối lớn

Đến giữa đường, Nam bỏ lại xe máy này rồi tẩu thoát bằng phương tiện khác.

Theo Đại tá Thắng, Nam mang số tiền cướp được đến 1 cửa hàng bán xe máy phân khối lớn tại Hà Nội. Tại đây, đối tượng mua 1 chiếc xe ZX10 R 2021, giá gần 700 triệu.

Trong quá trình giao dịch từ xem xe, mua xe và giao nhận, Nam tỏ ra rất vui mừng, mọi thủ tục được quyết rất nhanh gọn.

Sự việc được chủ cơ sở phát trực tiếp lên mạng xã hội (MXH) để quảng bá và khen ngợi chàng trai Hải Phòng mua xe trong “nháy mắt” không lăn tăn về giá.

Chủ cửa hàng tặng hoa và bàn giao xe cho tên cướp

Mua xe xong đối tượng tự tin lái bỏ trốn lên Thái Nguyên. Đến khoảng 11h trưa nay, cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp bắt giữ nghi phạm tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng chì, còn đạn, 1 xe mô tô phân khối lớn nhãn hiệu Kawsaki ZX 10R cùng nhiều chứng cứ khác.

Theo Đại tá Thắng, Công an TP Hải Phòng đã trực tiếp có mặt tại Thái Nguyên để tiến hành các bước nghiệp vụ và di lý đối tượng về Hải Phòng vào lúc hơn 15h chiều nay.

Đối tượng Nam, thời điểm bị bắt giữ ở Thái Nguyên

Như đã đưa tin, khoảng 15h25 chiều 7/1, tại một ngân hàng ở Hải Phòng, một thanh niên đeo khẩu trang, vai mang balo bước vào giao dịch.

Lúc này, ngân hàng khá vắng khách, nam thanh niên bất ngờ rút súng chĩa về phía người bảo vệ lớn tuổi.

Tạm giữ chiếc phân khối lớn mà Nam dùng tiền cướp được để mua

Sau đó, thanh niên chĩa súng vào các nữ nhân viên quầy giao dịch. Hắn khống chế 1 nữ nhân viên và yêu cầu người này mở tủ lấy tiền để lên bàn.

Công an thu giữ khẩu súng mà Nam đã sử dụng để gây án

Nghi phạm dùng súng chĩa thẳng vào nhân viên nhân hàng để khống chế lấy tiền. Nữ nhân viên ngân hàng sợ hãi làm theo lời nghi phạm. Kẻ này sau đó lấy balo ra bình tĩnh lấy tiền xếp vào. Đến khi chiếc balo khá đầy, hắn khoác lên vai và bỏ đi. Toàn bộ quá trình này diễn ra trong khoảng 3 phút.

Phía ngân hàng Vietcombank nơi xảy ra sự việc đã kiểm đếm, xác định nghi phạm lấy đi gần 3 tỷ đồng tiền mặt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an Hải Phòng mở rộng điều tra.

Nguyễn Thu Hằng