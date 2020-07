Ngày 27/7, Công an TP.HCM đã phát đi thông báo mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự xã hội trên địa bàn để bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025